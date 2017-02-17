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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Консервы негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин
    Опубликовано: 2017-02-17 22:24:29

    Употребление даже одной банки консервов негативно влияет на качество спермы, а регулярное их потребление способно в короткие сроки вызвать серьезные проблемы в репродуктивной функции мужчины, сообщили американские исследователи из университета Гарварда.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 75 добровольцев. Специалисты попросили часть испытуемых в течение пяти дней ежедневно съедать баночку консервированного супа, остальные ели свежесваренный суп. Ежедневно все участники эксперимента сдавали анализ мочи. Оказалось, что уже после одной съеденной банки консервов уровень бисфенола А (входит в состав покрытия консервных банок) увеличился на 1200%.

    Ранее ученые доказали, что бисфенол А увеличивает риск возникновения ожирения, раковых заболеваний и нарушений в функционировании яичек. Это и может стать причиной возникновения нарушений репродуктивной функции, подчеркнули исследователи.

    medicinform.net

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