Консервы негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин

Употребление даже одной банки консервов негативно влияет на качество спермы, а регулярное их потребление способно в короткие сроки вызвать серьезные проблемы в репродуктивной функции мужчины, сообщили американские исследователи из университета Гарварда.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 75 добровольцев. Специалисты попросили часть испытуемых в течение пяти дней ежедневно съедать баночку консервированного супа, остальные ели свежесваренный суп. Ежедневно все участники эксперимента сдавали анализ мочи. Оказалось, что уже после одной съеденной банки консервов уровень бисфенола А (входит в состав покрытия консервных банок) увеличился на 1200%.

Ранее ученые доказали, что бисфенол А увеличивает риск возникновения ожирения, раковых заболеваний и нарушений в функционировании яичек. Это и может стать причиной возникновения нарушений репродуктивной функции, подчеркнули исследователи.

medicinform.net