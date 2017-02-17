Существует взаимосвязь между группой крови и риском инсульта

Существует взаимосвязь между группой крови и риском возникновения инсульта, считают американские исследователи из Бостона.

Ученые проводили исследование в течение 20 лет, в ходе которого изучали влияние групп крови на здоровье человека. Как удалось выяснить, люди обоих полов с IV и женщины с III группами крови больше остальных подвержены риску возникновения инсульта.

Ранее другие исследователи также доказали наличие связи между группой крови человека и риском возникновения у него тромбоза нижних конечностей и сердечного приступа.

Эксперты отмечают, что единственной группой крови, владельцы которой не склонны к возникновению тромбозов, является I, однако люди с данной группой крови из-за плохой сворачиваемости более остальных склонны к кровотечениям.

medicinform.net