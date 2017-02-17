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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Существует взаимосвязь между группой крови и риском инсульта
    Опубликовано: 2017-02-17 19:04:23

    Существует взаимосвязь между группой крови и риском возникновения инсульта, считают американские исследователи из Бостона.

    Ученые проводили исследование в течение 20 лет, в ходе которого изучали влияние групп крови на здоровье человека. Как удалось выяснить, люди обоих полов с IV и женщины с III группами крови больше остальных подвержены риску возникновения инсульта.

    Ранее другие исследователи также доказали наличие связи между группой крови человека и риском возникновения у него тромбоза нижних конечностей и сердечного приступа.

    Эксперты отмечают, что единственной группой крови, владельцы которой не склонны к возникновению тромбозов, является I, однако люди с данной группой крови из-за плохой сворачиваемости более остальных склонны к кровотечениям.

    medicinform.net

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