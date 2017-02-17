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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мигрень повышает риск возникновения депрессии
    Опубликовано: 2017-02-17 17:44:16

    Между мигренью и возникновением депрессии существует тесная взаимосвязь, считают канадские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие 15 тыс. человек. За испытуемыми наблюдали медики в течение 13 лет.

    Оказалось, что за период наблюдения у 15% добровольцев выявили депрессию, а 12% страдали от регулярных головных болей. Специалисты установили, что у людей, страдавших депрессией, значительно чаще наблюдались головные боли.

    Эксперты пришли к выводу, что сильные головные боли повышают риск возникновения депрессии на 80%. Ученые не исключают, что есть и обратная зависимость.

    medicinform.net

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