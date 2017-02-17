Ученые из Аргентины выяснили, что излучение беспроводных сетей ухудшает качество спермы, сообщает NY Daily News. Исследование провела группа специалистов под руководством Конрадо Авендано (Conrado Avendano) из центра репродуктивной медицины в Кордове. Отчет об их работе опубликован в журнале Fertility and Sterility.
В исследовании приняли участие три десятка добровольцев. Авенандо и его коллеги собрали по два образца спермы у каждого участника. Половина спермы в течение четырех часов находилась в непосредственной близости от ноутбука, подключенного к сети по Wi-Fi. Контрольные образцы семенной жидкости содержались в аналогичных условиях вне зоны действия беспроводных сетей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
По завершении эксперимента, подвижность сперматозоидов в опытных образцах снизилась на четверть по сравнению с начальным состоянием. У девяти процентов указанных клеток была повреждена ДНК.
В контрольной группе произошло снижение подвижности 14 процентов сперматозоидов, а повреждение ДНК наблюдалось лишь в трех процентах клеток. При этом существенных отличий по числу погибших сперматозоидов в двух группах образцов зафиксировано не было.
По словам авторов работы, результаты исследования подтверждают негативное влияние электромагнитного излучения беспроводных сетей на качество спермы. В связи с этим Авенандо рекомендовал мужчинам держать подключенные по Wi-Fi устройства подальше от половых органов.