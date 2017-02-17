Wi-Fi ухудшает качество спермы

Ученые из Аргентины выяснили, что излучение беспроводных сетей ухудшает качество спермы, сообщает NY Daily News. Исследование провела группа специалистов под руководством Конрадо Авендано (Conrado Avendano) из центра репродуктивной медицины в Кордове. Отчет об их работе опубликован в журнале Fertility and Sterility.

В исследовании приняли участие три десятка добровольцев. Авенандо и его коллеги собрали по два образца спермы у каждого участника. Половина спермы в течение четырех часов находилась в непосредственной близости от ноутбука, подключенного к сети по Wi-Fi. Контрольные образцы семенной жидкости содержались в аналогичных условиях вне зоны действия беспроводных сетей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По завершении эксперимента, подвижность сперматозоидов в опытных образцах снизилась на четверть по сравнению с начальным состоянием. У девяти процентов указанных клеток была повреждена ДНК.

В контрольной группе произошло снижение подвижности 14 процентов сперматозоидов, а повреждение ДНК наблюдалось лишь в трех процентах клеток. При этом существенных отличий по числу погибших сперматозоидов в двух группах образцов зафиксировано не было.

По словам авторов работы, результаты исследования подтверждают негативное влияние электромагнитного излучения беспроводных сетей на качество спермы. В связи с этим Авенандо рекомендовал мужчинам держать подключенные по Wi-Fi устройства подальше от половых органов.

medicinform.net