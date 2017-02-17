Новый ополаскиватель для рта позволит убивать только вредоносные бактерии

Американским исследователям из Калифорнийского университета удалось разработать жидкость для полоскания ротовой полости, направленную только на уничтожение бактерий Streptococcus mutans, вызывающих кариес, сообщает Reuters.

Ученые сообщили, что в средстве для полоскания рта использованы особо ориентированные антимикробные пептиды. Это способствует тому, что после использования этого средства полезные бактерии во рту вырабатывают защиту от вредных бактерий, которые уже не смогут образовывать свои колонии.

Эксперты подчеркнули, что использование нового средства для полоскания ротовой полости не затрагивает другие микроорганизмы во рту, в отличие от воздействия антибиотиков, которые уничтожают вредоносные и полезные бактерии одновременно. Теоретически, это позволит остановить кариес навсегда, если у бактерий не разовьется резистентность, считают ученые.

medicinform.net