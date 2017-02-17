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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • «Гормон счастья» препятствует восстановлению клеток печени
    Опубликовано: 2017-02-17 10:44:24

    Гормон серотонин, вырабатывающийся в моменты счастья, мешает восстановлению рабочих клеток печени, стимулируя рубцевание, считают британские исследователи из Университета Ньюкасла, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Медики пояснили, что при заболеваниях печени один из процессов становится доминирующим: рубцевание за счет соединительной ткани или образование новых клеток-гепатоцитов. Если доминирует рубцевание, это усугубляет болезнь печени.

    В ходе исследования ученые установили, что в восстановлении печени участвуют тромбоциты, активатором которых служит серотонин. Но к серотонину чувствительны и звездчатые клетки печени, которые образуют рубцы.

    Эксперты в ходе своей работы установили, что если у этих клеток отключить рецептор 5-HT2B, то шансы печени на регенерацию повысятся.

    medicinform.net

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