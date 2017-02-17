«Гормон счастья» препятствует восстановлению клеток печени

Гормон серотонин, вырабатывающийся в моменты счастья, мешает восстановлению рабочих клеток печени, стимулируя рубцевание, считают британские исследователи из Университета Ньюкасла, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Медики пояснили, что при заболеваниях печени один из процессов становится доминирующим: рубцевание за счет соединительной ткани или образование новых клеток-гепатоцитов. Если доминирует рубцевание, это усугубляет болезнь печени.

В ходе исследования ученые установили, что в восстановлении печени участвуют тромбоциты, активатором которых служит серотонин. Но к серотонину чувствительны и звездчатые клетки печени, которые образуют рубцы.

Эксперты в ходе своей работы установили, что если у этих клеток отключить рецептор 5-HT2B, то шансы печени на регенерацию повысятся.

medicinform.net