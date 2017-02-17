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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Яйца и куриное мясо решат проблемы забывчивости
    Опубликовано: 2017-02-17 10:24:28

    Американские исследователи из Бостона провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, какие продукты наиболее благоприятно влияют на работу человеческой памяти, сообщает Reuters.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1400 человек в возрасте от 36 до 83 лет. В период с 1991 по 1995 гг. добровольцы отвечали на вопросы, касающиеся их ежедневного рациона питания. Позже (с 1998-2001 гг.) добровольцы прошли тесты на память и другие когнитивные способности, а также МРТ головного мозга.

    Оказалось, что наиболее благоприятное воздействие на работу памяти оказывает холин, который относят к витаминам группы В. Специалисты считают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием холина поможет навсегда решить проблему забывчивости.

    Эксперты сообщили, что высокое содержание холина имеется в курином мясе, яйцах, морской рыбе и бобах. Специалисты рекомендуют потреблять мужчинам ежедневно 550 мг холина, а женщинам - 425 мг.

    medicinform.net

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