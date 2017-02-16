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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китайская чайная церемония: особенности традиции
    Опубликовано: 2017-02-16 22:18:20

    У кого еще учиться пить чай, как не у народа, который создал этот напиток. Полторы тысячи лет назад появилась культура пития чая. Солидный возраст для ритуала, который удалось сохранить благодаря уважительному отношению китайцев к своим традициям.

    На родине напитка чайная церемония – целый ритуал с огромным количеством нюансов. Но что делать человеку, который хочет пить древний напиток правильно: не в Китай же ехать? Чайные мастера New Tea уверяют: это необязательно, провести чайную церемонию можно и дома. 

    Умиротворение и расслабленность – ничто не нарушает тихую спокойную атмосферу. Кроме психологического настроя чайные мастера рекомендуют заранее подготовить обязательные элементы церемонии:

    1.      оригинальный чай из Китая;

    2.      специальная посуда;

    3.      вода.

    Традиционная чайная посуда

    Гун фу ча – традиционное чаепитие, когда приятные друг другу люди провести свободное время за чашечкой чая.

    Изначально для церемонии использовали чай улун. Но сегодня в домашнем кругу пьют и другие категории чаев:

    • зеленые;
    • желтые;
    • красные;
    • черные;
    • белые;
    • пу эр.

    Главное, выбрать правильный чай, а не подделку из листьев неизвестного происхождения с ароматизаторами и вкусовыми добавками. 

    Традиционная чайная посуда

    Церемониальная утварь, без которой невозможно приготовить правильный чай:

    • заварочный чайник. Традиционно глиняный, но допускаются керамические, стеклянные, чугунные варианты. Объем 200-500 мл;
    • чабань – бамбуковый столик, на который ставят посуду. Внизу устроен поддон, куда выливают первую воду из чайника;
    • чайные чашки не похожи на привычные объемом 200 мл. Китайские фарфоровые чашечки в 10 раз меньше. Налитый чай выпивается в один-два глотка. После в заварник снова заливается вода и процесс повторяется.

    Какая вода подходит для заваривания

    Чистый лесной родник – лучший источник воды для чайной церемонии. Понятно, что в городе с родниками трудно. Поэтому подойдет мягкая фильтрованная или артезианская вода.

    Кипятить воду нельзя ни в коем случае. Кипяток «убивает» вкус чая. Предельно допустимый градус 850С. Некоторые сорта заваривают при температуре 60-700С. Как определить, что вода «готова» для заварки: на дне кастрюли появились пузырьки – снимайте с огня. Пора приступать к чаепитию. О тонкостях заваривания чаев по категориям подробно рассказывается на сайте компании «New Tea».

    Китайский чай – это не одноразовый пакетик. Напиток из Поднебесной заваривается 5-20 раз (смотря, какой сорт). Поэтому чайная церемония – неторопливый процесс, участники успевают отдохнуть, пообщаться и насладиться непревзойденным ароматом и вкусом знаменитого напитка.

    Пейте чай не спеша и со вкусом – почувствуйте себя китайским императором!

     

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