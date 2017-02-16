Китайская чайная церемония: особенности традиции

У кого еще учиться пить чай, как не у народа, который создал этот напиток. Полторы тысячи лет назад появилась культура пития чая. Солидный возраст для ритуала, который удалось сохранить благодаря уважительному отношению китайцев к своим традициям.

На родине напитка чайная церемония – целый ритуал с огромным количеством нюансов. Но что делать человеку, который хочет пить древний напиток правильно: не в Китай же ехать? Чайные мастера New Tea уверяют: это необязательно, провести чайную церемонию можно и дома.

Умиротворение и расслабленность – ничто не нарушает тихую спокойную атмосферу. Кроме психологического настроя чайные мастера рекомендуют заранее подготовить обязательные элементы церемонии:

1. оригинальный чай из Китая;

2. специальная посуда;

3. вода.

Традиционная чайная посуда

Гун фу ча – традиционное чаепитие, когда приятные друг другу люди провести свободное время за чашечкой чая.

Изначально для церемонии использовали чай улун. Но сегодня в домашнем кругу пьют и другие категории чаев:

зеленые;

желтые;

красные;

черные;

белые;

пу эр.

Главное, выбрать правильный чай, а не подделку из листьев неизвестного происхождения с ароматизаторами и вкусовыми добавками.

Традиционная чайная посуда

Церемониальная утварь, без которой невозможно приготовить правильный чай:

заварочный чайник. Традиционно глиняный, но допускаются керамические, стеклянные, чугунные варианты. Объем 200-500 мл;

чабань – бамбуковый столик, на который ставят посуду. Внизу устроен поддон, куда выливают первую воду из чайника;

чайные чашки не похожи на привычные объемом 200 мл. Китайские фарфоровые чашечки в 10 раз меньше. Налитый чай выпивается в один-два глотка. После в заварник снова заливается вода и процесс повторяется.

Какая вода подходит для заваривания

Чистый лесной родник – лучший источник воды для чайной церемонии. Понятно, что в городе с родниками трудно. Поэтому подойдет мягкая фильтрованная или артезианская вода.

Кипятить воду нельзя ни в коем случае. Кипяток «убивает» вкус чая. Предельно допустимый градус 850С. Некоторые сорта заваривают при температуре 60-700С. Как определить, что вода «готова» для заварки: на дне кастрюли появились пузырьки – снимайте с огня. Пора приступать к чаепитию. О тонкостях заваривания чаев по категориям подробно рассказывается на сайте компании «New Tea» .

Китайский чай – это не одноразовый пакетик. Напиток из Поднебесной заваривается 5-20 раз (смотря, какой сорт). Поэтому чайная церемония – неторопливый процесс, участники успевают отдохнуть, пообщаться и насладиться непревзойденным ароматом и вкусом знаменитого напитка.

Пейте чай не спеша и со вкусом – почувствуйте себя китайским императором!