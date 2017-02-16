Украинские АЭС за сутки произвели 283,43 кВт-ч электроэнергии Опубликовано: За прошедшие сутки, 15 февраля, станциями выработано 283,43 кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Сегодня, 16 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 114-ые сутки капитального планового ремонта.

Кроме того, 16 февраля 2017 года в 00:01 энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 875 МВт, ХАЭС - 2020 МВт. Алина Губерначук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

