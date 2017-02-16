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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • РФ запретила ввозить через Беларусь продукты из 24 стран
    Опубликовано: 2017-02-16 14:30:18

    Запрет касается импорта из стран Африки.

    Россия прекратила ввоз через Беларусь продовольствие 24 стран Африки, не подтвердивших отгрузку товара в Белоруссии, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    По его словам, "коллеги из одной близлежащей страны" поставляют в РФ европейскую продукцию, которая "вдруг становится африканской".

    Против стран, введших санкции в отношении РФ, действуют контрмеры России в виде запрета импорт ряда продуктовых наименований. После введения "контрсанкций", как сообщало ведомство, резко возрос объем поставок продуктов из Беларуси, в том числе ранее не импортируемой в РФ подкарантинной продукции происхождения таких стран, как Кот-д' Ивуар, Бенин, Камерун, Нигерия, Буркина-Фасо и других стран Африки.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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