Ученые нашли белок, защищающий супербактерии от антибиотиков

Открытый учеными протеин позволяет бактерии защищать себя от иммунной системы и от антибиотиков.

Австралийские ученые зафиксировали молекулярную структуру белка, защищающего супербактерии от действия антибиотиков, что позволит разработать новые лекарства для устойчивых к антибиотикам типов бактерий. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Западной Австралии, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ВВС.

Белок EptA делает некоторые бактерии нечувствительными к колистину - полипептидному антибиотику, который используют, когда другие средства не работают.

"Этот протеин позволяет бактерии защищать себя от иммунной системы и от антибиотиков", - объясняет профессор Элис Врилинк.

По мнению ученых, выяснение его точной формы позволит разработать лекарства, которые обезвредят этот белок.

"Можно представить себе этот белок в виде дверного замка специфической формы, - объясняет профессор. - Если мы узнаем его трехмерную структуру, мы сможем предположить, как должен выглядеть замок".

По словам исследовательницы, для преодоления супербактерий ученым придется разработать два типа лекарств: одни - чтобы сначала обезвредить белок "щит", другие - чтобы после бороться с самой бактерией.

"Разработка терапевтического лечения, вероятно, займет еще много лет. Это долгий процесс, но это - первый шаг на этом пути", - заключает Врилинк.

По данным ВОЗ, он устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно погибает около 700 тысяч человек.

