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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые нашли белок, защищающий супербактерии от антибиотиков
    Опубликовано: 2017-02-16 14:15:11

    Открытый учеными протеин позволяет бактерии защищать себя от иммунной системы и от антибиотиков.

    Австралийские ученые зафиксировали молекулярную структуру белка, защищающего супербактерии от действия антибиотиков, что позволит разработать новые лекарства для устойчивых к антибиотикам типов бактерий. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Западной Австралии, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ВВС.

    Белок EptA делает некоторые бактерии нечувствительными к колистину - полипептидному антибиотику, который используют, когда другие средства не работают.

    "Этот протеин позволяет бактерии защищать себя от иммунной системы и от антибиотиков", - объясняет профессор Элис Врилинк.

    По мнению ученых, выяснение его точной формы позволит разработать лекарства, которые обезвредят этот белок.

    "Можно представить себе этот белок в виде дверного замка специфической формы, - объясняет профессор. - Если мы узнаем его трехмерную структуру, мы сможем предположить, как должен выглядеть замок".

    По словам исследовательницы, для преодоления супербактерий ученым придется разработать два типа лекарств: одни - чтобы сначала обезвредить белок "щит", другие - чтобы после бороться с самой бактерией.

    "Разработка терапевтического лечения, вероятно, займет еще много лет. Это долгий процесс, но это - первый шаг на этом пути", - заключает Врилинк.

    По данным ВОЗ, он устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно погибает около 700 тысяч человек.

    Британские специалисты опубликовали исследование, согласно которому удары головой по футбольному мячу приводят к мозговым нарушениям, а со временем - к развитию деменции.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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