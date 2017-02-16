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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ватикан предоставит финансувую помощь жителям Авдеевки
    Опубликовано: 2017-02-16 13:15:40

    По итогам визита апостольского нунция Клаудио Гуджеротти в Донбасс глава Донецкой ОВГА сообщил о намерении Ватикана оказать помощь Авдеевке.

    Ватикан выделит €200 тысяч жителям Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после совместной встречи с апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти в Краматорске.

    "Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено €200 тысяч.", - сообщил Жебривский у себя в Facebook.

    "Как вы помните, в прошлом году Папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, которые пострадали от российской агрессии или стали внутренними переселенцами. По всей Европе было собрано тогда €16 миллионов. Папа Франциск лично дал €5 миллионов для поддержки украинцев", - отметил он.

    29 января вблизи Авдеевки Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке. За весь период эскалации вблизи Авдеевки погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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