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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выбираем пол будущего ребенка
    Опубликовано: 2017-02-16 12:04:52

    Хотите девочку? 

     

    Сперматозоиды с женской Х-хромосомой менее подвижны, но более выносливы и жизнеспособны. И именно они "делают" девочек. Считается, что если половой акт произошел за три дня до овуляции, то выше вероятность рождения девочки, после чего от любовных утех лучше воздерживаться. Можно попробовать прибегнуть к методу, заключающемуся в более тщательном подсчете дней менструального цикла. Исходя из этого, если половой акт произошел за 13-14 дней до начала менструации, то родится девочка, а если за 11-12 дней - мальчик. 

     

    Кстати, рождению девочки якобы способствует и техника полового акта: например, неглубокое проникновение полового члена во время эякуляции: в кислой среде влагалища сперматозоидам выжить значительно трудно и Y-сперматозоиды гибнут быстрее выносливых X-сперматозоидов. 

     

    А, может быть, мальчика? 

     

    Зато сперматозоиды с Y-хромосомой (определяющей мужской пол ребенка) менее жизнеспособны, но более подвижны и обычно могут быстрее оплодотворить яйцеклетку. Следовательно, вероятность оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами с Y-хромосомой выше за день до овуляции или в те 12 часов после нее, когда яйцеклетка находится в трубе и способна к оплодотворению. А до этого времени желательно не иметь никаких половых контактов. 

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