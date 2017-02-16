Пение и музыка помогут в лечении заболеваний мозга и инсульта

Музыка и пение помогают больным быстрее восстанавливаться после инсульта и имеют терапевтический эффект для пациентов с заболеваниями мозга, сообщили сотрудники Центра реабилитации в Лондоне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого производился поиск немедикаментозного метода реабилитации больных после инсульта. Оказалось, что терапия музыкой и пением оказывает положительный эффект на больных, страдающих заболеваниями мозга. Также музыка быстро восстанавливает коммуникативные навыки больных после инсульта, помогает избавиться от стресса и вернуть двигательную активность.

Эксперты подчеркнули, что это не первое исследование, которое доказывает положительный эффект музыки и пения для восстановления больных после инсульта и с заболеваниями мозга.

medicinform.net