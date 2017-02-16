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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пение и музыка помогут в лечении заболеваний мозга и инсульта
    Опубликовано: 2017-02-16 14:44:58

    Музыка и пение помогают больным быстрее восстанавливаться после инсульта и имеют терапевтический эффект для пациентов с заболеваниями мозга, сообщили сотрудники Центра реабилитации в Лондоне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого производился поиск немедикаментозного метода реабилитации больных после инсульта. Оказалось, что терапия музыкой и пением оказывает положительный эффект на больных, страдающих заболеваниями мозга. Также музыка быстро восстанавливает коммуникативные навыки больных после инсульта, помогает избавиться от стресса и вернуть двигательную активность.

    Эксперты подчеркнули, что это не первое исследование, которое доказывает положительный эффект музыки и пения для восстановления больных после инсульта и с заболеваниями мозга.

    medicinform.net

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