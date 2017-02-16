Гемофилию научились лечить с помощью генной терапии

Группе британских и американских исследователей впервые удалось добиться успехов в лечении одного из видов гемофилии методом генной терапии, сообщает ресурс ScienceDaily.

Речь идет о гемофилии B, при которой нарушено производство белка, отвечающего за свертываемость крови, называемого фактор IX. Так как заболевание вызвано наследственной рецессивной мутацией в X-хромосоме, обычно гемофилией B, как и другими видами гемофилии (А и С), болеют только мужчины (примерно один на 30 тысяч человек). Такие больные в настоящее время вынуждены делать несколько раз в неделю инъекции искусственного фактора IX, производство которого обходится очень дорого.

Предыдущие попытки облегчения симптомов гемофилии В путем введения в организм откорректированной копии гена не увенчались успехом. На этот раз исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) и детской больницы Св. Иуды (Мемфис, США) для доставки генетического материала, необходимого для выработки фактора IX, в ткани печени пациента использовали аденовирус 8 (AAV8). Он был выбран потому, что хоть и атакует клетки печени, обычно не вызывает заболевания и не интегрируется в ДНК.

В больнице Ройял Фри в Лондоне шести пациентам однократно ввели в вену на руке генетически модифицированный вирус. Двум больным была введена низкая, двум - средняя, а еще двум – высокая доза AAV8. После инъекции содержание фактора IX в крови пациентов составило от 2 до 12 процентов, при том, что прежде этот показатель составлял менее одного процента.

Наибольший и самый долговременный эффект наблюдался у двоих больных, получивших самую высокую дозу AAV8. Уровень содержания фактора IX в их крови составил от 3 до 12 процентов на протяжении полутора лет после введения генетически модифицированного вируса. Однако одному из таких пациентов понадобилась кратковременная стероидная терапия, так как у него возникла иммунная реакция клеток печени на введенный препарат. Остальным участникам клинических испытаний гормональная терапия не понадобилась.

В итоге четверо из пациентов, которым был введен генетически модифицированный вирус, смогли полностью отказаться от регулярных инъекций искусственного фактора IX. Кроме того, у всех шестерых практически прекратились болезненные, с трудом останавливаемые кровотечения. Некоторые из них активно занимаются спортом, чего прежде они себе позволить не могли, и даже приняли участие в марафонском забеге.

Как заявил один из авторов исследования, доктор Эмит Натвани (Amit Nathwani) из UCL, самое главное, это то, что впервые удалось добиться долгосрочного эффекта в выработке фактора крови на терапевтическом уровне, что позволяет надеяться на успехи в лечении другого, более распространенного вида гемофилии – гемофилии А, а также других генетически обусловленных заболеваний.

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