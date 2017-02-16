Необходимость кесарева сечения оценили с помощью симулятора родов

Французские ученые разработали компьютерный симулятор родов, сообщает New Scientist. С помощью этой программы Оливье Ами (Olivier Ami) из Университета Париж-юг (University of Paris-South) и его коллеги предложили выбирать способ родов, наиболее подходящий для той или иной беременной.

Программное обеспечение строит компьютерную модель прохождения плода по родовым путям женщины. Для этого программа использует данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые позволяют точно определить размеры женского таза и сопоставить их с размерами головки плода.

Группа Ами провела исследование, отобрав для него 24 магнитно-резонансных томограммы женщин во время беременности. Predibirth проанализировала данные МРТ и предложила способ родоразрешения, наиболее подходящий каждой из рожениц. Затем ученые сравнили полученный прогноз с тем, как прошли роды у этих женщин.

По данным исследования, у пяти женщин с неблагоприятным прогнозом роды проходили с осложнением, в результате чего врачам пришлось выполнить операции кесарева сечения. Кроме того, двум женщинам с умеренно благоприятным прогнозом понадобилась вакуумная экстракция плода.

Ами отметил, что в каждом из случаев Predibirth давала точные прогнозы, которые совпадали с тактикой акушеров в реальности. По словам ученого, широкое использование подобного программного обеспечения позволит избежать множества кесаревых сечений, которые выполняются без достаточных на то оснований.

medicinform.net