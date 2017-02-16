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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Яйцеклетки и организм стареют по-разному
    Опубликовано: 2017-02-16 10:04:45

    Яйцеклетки не подчиняются общему механизму старения организма, считают исследователи из Пристонского университета (США).

    Принято считать, что способность забеременеть у женщин начинает снижаться примерно в 40 лет, что обычно воспринимается как один из признаков общего старения организма. Однако в ходе нового эксперимента ученые продлили жизнь половым клеткам, сохранив фертильность для успешного размножения. Изучение генетических механизмов показало, что плодовитостью и долголетием управляют абсолютно разные гены, сообщили специалисты.

    Эксперты пришли к выводу, что если найти механизм активации системы защиты яйцеклеток, то это позволит поднять возрастную планку фертильности женщины.

    medicinform.net

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