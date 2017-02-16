Яйцеклетки и организм стареют по-разному

Яйцеклетки не подчиняются общему механизму старения организма, считают исследователи из Пристонского университета (США).

Принято считать, что способность забеременеть у женщин начинает снижаться примерно в 40 лет, что обычно воспринимается как один из признаков общего старения организма. Однако в ходе нового эксперимента ученые продлили жизнь половым клеткам, сохранив фертильность для успешного размножения. Изучение генетических механизмов показало, что плодовитостью и долголетием управляют абсолютно разные гены, сообщили специалисты.

Эксперты пришли к выводу, что если найти механизм активации системы защиты яйцеклеток, то это позволит поднять возрастную планку фертильности женщины.

medicinform.net