Снотворные препараты повышают риск суицида

Прием снотворных и седативных препаратов чреват для пожилых людей возникновением тяги к суициду, заявили шведские исследователи из Гетеборгского университета.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили медицинские истории 85 пожилых людей старше 65 лет, которые покончили жизнь самоубийством. Оказалось, что в 4 раза чаще совершали суицид люди, которые принимали седативные и снотворные препараты в связи с тем, что имели нарушения сна и страдали бессонницей.

Также эксперты сообщили, что ранее им удалось обнаружить связь между повышенным риском суицида и проблемами со сном у подростков.

medicinform.net