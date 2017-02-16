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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Снотворные препараты повышают риск суицида
    Опубликовано: 2017-02-16 07:24:49

    Прием снотворных и седативных препаратов чреват для пожилых людей возникновением тяги к суициду, заявили шведские исследователи из Гетеборгского университета.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучили медицинские истории 85 пожилых людей старше 65 лет, которые покончили жизнь самоубийством. Оказалось, что в 4 раза чаще совершали суицид люди, которые принимали седативные и снотворные препараты в связи с тем, что имели нарушения сна и страдали бессонницей.

    Также эксперты сообщили, что ранее им удалось обнаружить связь между повышенным риском суицида и проблемами со сном у подростков.

    medicinform.net

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