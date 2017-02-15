Учимся покупать авиабилеты дешево

Планируя путешествие, хочется не только добраться до конечной точки с комфортом, но и не слишком сильно потратиться на билеты. Особенно если учитывать, насколько дорогими являются авиарейсы. Однако есть несколько способов хорошо сэкономить, без особого ущерба для себя.

Прежде чем купить авиабилеты стоит определиться с датой вылета. Если вы знаете, когда отправитесь в путешествие, то остается подгадать лучший момент для покупки, а это, в среднем, за 4 месяца до планируемого отлета. Впрочем, этот срок меняется в зависимости от авиакомпаний, но в последние недели его стоимость точно возрастет на 40%, если не больше.

Если смотреть на день недели, то самыми дешевыми считаются вторник среда и суббота. Но это для отлета, а вот когда дешевле купить можно вычислить лишь если проследить динамику поведения цен в течение нескольких недель. Так можно будет вычислить оптимальную дату и время покупки билета.

Не забывайте о сервисах, способных сканировать билеты сразу в нескольких авиакомпаниях. Только так вы сможете подобрать действительно дешевый вариант. Метапоисковики могут сравнивать стоимость билетов у разных компаний и подбросить наилучший результат.

Если путешествия для вас часть жизни, и вы часто прибегаете к такому транспорту, как самолет, то стоит подписаться на постовую рассылку нескольких крупных компаний. Таким образом, удастся всегда быть в курсе всех акций и скидок. И можно будет вовремя успеть на распродажу — вы узнаете о том, на когда она будет запланирована. Также можно будет заранее узнать, какие именно места в самолете считаются самыми комфортными.

В день отлета проходите регистрацию либо самым первым, либо в первой десятке. Для этого лучше приехать в аэропорт заранее и просто подождать в зале ожидания. В спокойной обстановке и без лишней спешки.

Ну и, если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь задавать их сотрудникам агентства (авиакомпании), где вы собираетесь покупать билеты. Нужно в обязательном порядке быть вежливым, но, при необходимости, проявлять настойчивость.