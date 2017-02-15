Магнитная терапия поможет восстановиться больным после инсульта

Магнитная терапия, используемая наряду с текущим курсом реабилитации, помогает восстановиться после инсульта, утверждают итальянские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Очень часто после инсульта люди сталкиваются с параличом конечностей. Нередко курс физиотерапии не в состоянии помочь пациентам. В ходе нового неврологического исследования ученые установили, что магнитная терапия, стимулирующая нервные клетки в мозге, может помочь реабилитации людей после инсульта.

Исследователи объяснили, что во время процедуры врач размещает вокруг головы пациента магнитную катушку, которая создает электрические токи, стимулирующие нервные клетки. Терапия восстанавливает баланс между двумя сторонами головного мозга, что способствует восстановлению физических функций больного.

Эксперты сообщили, что для широкого использования магнитной терапии в программе реабилитации пациентов после инсульта, необходимо проведение дополнительных клинических исследований.

medicinform.net