  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Магнитная терапия поможет восстановиться больным после инсульта
    Опубликовано: 2017-02-15 18:44:13

    Магнитная терапия, используемая наряду с текущим курсом реабилитации, помогает восстановиться после инсульта, утверждают итальянские специалисты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Очень часто после инсульта люди сталкиваются с параличом конечностей. Нередко курс физиотерапии не в состоянии помочь пациентам. В ходе нового неврологического исследования ученые установили, что магнитная терапия, стимулирующая нервные клетки в мозге, может помочь реабилитации людей после инсульта.

    Исследователи объяснили, что во время процедуры врач размещает вокруг головы пациента магнитную катушку, которая создает электрические токи, стимулирующие нервные клетки. Терапия восстанавливает баланс между двумя сторонами головного мозга, что способствует восстановлению физических функций больного.

    Эксперты сообщили, что для широкого использования магнитной терапии в программе реабилитации пациентов после инсульта, необходимо проведение дополнительных клинических исследований.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...