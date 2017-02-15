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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жертвы насилия страдают от разных заболеваний всю жизнь
    Опубликовано: 2017-02-15 18:04:04

    Каждая пятая женщина в своей жизни подвергалась сексуальному насилию, сообщили американские исследователи.

    В ходе исследования выяснилось, что чаще всего жертвы знают своих насильников, и очень часто им оказывается сексуальный партнер женщины. Согласно проведенному опросу, 25% женщин и около 14% мужчин подвергались насилию со стороны своего постоянного партнера.

    42% опрошенных признались, что впервые пережили сексуальное насилие в возрасте до 18 лет. Специалисты установили, что жертвы насилия на протяжении всей жизни чаще других страдают от головных болей, бессонницы, плохого физического и психического состояния.

    Эксперты считают, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо с ранних лет детей учить уважению и доверию в семейных отношениях.

    medicus.ru

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