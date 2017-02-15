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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кормление грудью помогает избавиться от лишнего веса после родов
    Опубликовано: 2017-02-15 15:44:05

    Женщины, кормящие грудью ребенка, восстанавливают свою физическую форму после родов быстрее и легче, чем те, кто отказался от грудного вскармливания, утверждают немецкие исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 250 женщин послеродового периода. Оказалось, что занятия в фитнес-клубе в первый год после родов не влияют на скорость и эффективность похудения молодой мамы. В свою очередь, кормящие мамы восстанавливали свою прежнюю физическую форму через 3-12 месяцев после родов.

    Эксперты добавили, чтобы быстрее похудеть и восстановить физическую форму, женщинам необходимо контролировать свой рацион питания во время беременности и после родов, а также продолжать кормить грудью.

    medicus.ru

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