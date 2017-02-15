Кормление грудью помогает избавиться от лишнего веса после родов

Женщины, кормящие грудью ребенка, восстанавливают свою физическую форму после родов быстрее и легче, чем те, кто отказался от грудного вскармливания, утверждают немецкие исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 250 женщин послеродового периода. Оказалось, что занятия в фитнес-клубе в первый год после родов не влияют на скорость и эффективность похудения молодой мамы. В свою очередь, кормящие мамы восстанавливали свою прежнюю физическую форму через 3-12 месяцев после родов.

Эксперты добавили, чтобы быстрее похудеть и восстановить физическую форму, женщинам необходимо контролировать свой рацион питания во время беременности и после родов, а также продолжать кормить грудью.

medicus.ru