Найден ген, отвечающий за близорукость

Удалось обнаружить ген, ответственный за возникновение миопии (близорукости), сообщила международная группа исследователей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые в ходе исследования провели анализ генома 13414 добровольцев из различных регионов мира, в том числе Великобритании, Нидерландов и Австралии. Оказалось, что возникновение миопии тесно связано с участком ДНК, влияющим на работу гена RASGRF1.

Этот ген, функционирующий в нейронах и сетчатке глаза, отвечает за восприятие изображения и формирование зрительной памяти.

Эксперты смогли подтвердить свою теорию, создав генноинженерных мышей, лишенных RASGRF1. Выяснилось, что у грызунов были отклонения в строении хрусталика глаза. Ученые полагают, что результаты исследования смогут лечь в основу генной терапии для лечения близорукости.

medicus.ru