Какао активизирует работу мозга

Какао оказывает не менее благотворное влияние на работу мозга, чем шоколад, но, при этом, содержит меньшее количество калорий, сообщают австралийские специалисты из Центра психофармакологии человека при Университете Суинберн.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого приняли участие 63 человека в возрасте от 40 до 65 лет. Они регулярно пили какао в течение месяца, а затем прошли тесты и сканирование мозга. Испытуемых разделили на три группы. Первая пила напиток с 500 мг флавоноидов, вторая — какао с 250 мг, а третья — напиток-«пустышку». Спустя месяц ученые обнаружили существенные различия в активности мозга в пользу первой группы.

Эксперты полагают, что все дело в флавоноидах, которые существенно улучшают функционирование рабочей памяти. Именно они позволяют думать «быстрее», лучше, выдвигать творческие идеи и реализовывать их.



medicus.ru