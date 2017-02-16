Чем опасна чашечка кофе

Ученые доказали, что даже одной чашки кофе в день достаточно для того, чтобы стать кофеманом. В том случае, если любитель кофе лишается желанного ароматного стимулятора, появляются типичные симптомы абстиненции.



Синдром отмены кофе проявляется головной болью, тошнотой, раздражительностью, повышенной утомляемостью и рассеянностью. Люди, не получающие свою обычную дозу кофе, могут демонстрировать симптоматические психотические расстройства вплоть до делирия.



В некоторых случаях недомогание напоминает гриппозное состояние. Головная боль наблюдается у половины людей отказавшихся от кофе, а 13% чувствовали себя больными настолько плохо, что не могли продуктивно работать.



medicus.ru