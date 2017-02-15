Домашние животные вредят фигуре

Финские ученые из университета г. Турку опровергли мнение, что владельцы домашних животных выглядят спортивнее своих друзей, не любящих собак и кошек. Оказывается, все как раз наоборот!



В исследовании принимало участие 20 000 человек. Ученые выяснили, что 26 % людей с домашними животными имеют лишние килограммы, тогда как для тех, у кого нет питомцев, эта цифра составляет21 %. 16% владельцев собак, кошек и другой живности занимаются спортом максимум раз в месяц.

Для людей, не имеющих домашних любимцев, эта цифра составляет 12%.

В конечном итоге, риск возникновения проблем со здоровьем на 10−20% больше у любителей животных. Напрасно думать, что если ты заведешь собачку, это заставит тебя больше двигаться.



medicus.ru