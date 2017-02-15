Фармакологи выяснили, что чеснок делает с человеком

С давних пор принято считать чеснок полезным для здоровья. Учёные из США и Швеции попытались выяснить, как «вонючая луковица» действует на человека на молекулярном уровне, и говорят, что в словах о пользе чеснока есть «некоторая правда», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



«Полученные нами результаты действительно доказывают, что чеснок и его производные способны к созданию вазодилатации (расширения кровеносных сосудов) посредством активации канала TRPA1 на сенсорных нейронах. Видимо, чеснок можно использовать для борьбы с гипертонией», — сообщил профессор Дэвид Джулиус (David Julius) из университета Калифорнии (UCSF).