С давних пор принято считать чеснок полезным для здоровья. Учёные из США и Швеции попытались выяснить, как «вонючая луковица» действует на человека на молекулярном уровне, и говорят, что в словах о пользе чеснока есть «некоторая правда», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
«Полученные нами результаты действительно доказывают, что чеснок и его производные способны к созданию вазодилатации (расширения кровеносных сосудов) посредством активации канала TRPA1 на сенсорных нейронах. Видимо, чеснок можно использовать для борьбы с гипертонией», — сообщил профессор Дэвид Джулиус (David Julius) из университета Калифорнии (UCSF).
TRPA1
Чтобы узнать, может ли чеснок открыть эту «дверь», исследователи провели эксперименты с самим чесноком и его органическим компонентом — аллицином, содержащим серу. Опыты проводились на крысах, но учёные говорят, что люди, вероятно, реагируют примерно так же.
Выяснилось, что аллицин и другие мощные составляющие чеснока связываются с рецепторами белка на поверхности нервных окончаний языка и других частей рта. Это заставляет канал TRPA1 открываться, позволяя ионам, типа натрия и кальция, войти в нервную клетку.
«Когда это происходит, спинному мозгу отправляется электрический сигнал, а уже оттуда к центрам обработки головного мозга приходит боль, появляется ощущение дискомфорта, — говорит Джулиус. — В то же время, нервные волокна нерва выпускают во рту вещества, вызывая вазодилатацию и воспаление окружающих тканей».
Профессор пояснил, что на перец и горчицу организм человека реагирует похожим образом.
medicus.ru