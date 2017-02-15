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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фармакологи выяснили, что чеснок делает с человеком
    Опубликовано: 2017-02-15 19:44:21

    С давних пор принято считать чеснок полезным для здоровья. Учёные из США и Швеции попытались выяснить, как «вонючая луковица» действует на человека на молекулярном уровне, и говорят, что в словах о пользе чеснока есть «некоторая правда», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    «Полученные нами результаты действительно доказывают, что чеснок и его производные способны к созданию вазодилатации (расширения кровеносных сосудов) посредством активации канала TRPA1 на сенсорных нейронах. Видимо, чеснок можно использовать для борьбы с гипертонией», — сообщил профессор Дэвид Джулиус (David Julius) из университета Калифорнии (UCSF).


    TRPA1 чем-то напоминает дверь на поверхности клетки, объясняет учёный, когда что-нибудь заставляет её открыться, ионизированные атомы могут войти внутрь.
    Чтобы узнать, может ли чеснок открыть эту «дверь», исследователи провели эксперименты с самим чесноком и его органическим компонентом — аллицином, содержащим серу. Опыты проводились на крысах, но учёные говорят, что люди, вероятно, реагируют примерно так же.
    Выяснилось, что аллицин и другие мощные составляющие чеснока связываются с рецепторами белка на поверхности нервных окончаний языка и других частей рта. Это заставляет канал TRPA1 открываться, позволяя ионам, типа натрия и кальция, войти в нервную клетку.
    «Когда это происходит, спинному мозгу отправляется электрический сигнал, а уже оттуда к центрам обработки головного мозга приходит боль, появляется ощущение дискомфорта, — говорит Джулиус. — В то же время, нервные волокна нерва выпускают во рту вещества, вызывая вазодилатацию и воспаление окружающих тканей».
    Профессор пояснил, что на перец и горчицу организм человека реагирует похожим образом.

    medicus.ru

     

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