Женщина, родившая первенца в 34 года будет на 14 лет моложе, по состоянию здоровья, чем родившая в 18 лет

Именно к возрасту 34 лет достигается оптимальный баланс между здоровьем женщины и ее материальным благополучием, считает профессор Джон Мировски (John Mirowsky) из Техасского университета (University of Texas).

Обследовав 2200 женщин, профессор пришел к выводу, что отсрочка создания семьи и рождения ребенка имеет определенный смысл.

Основные проблемы с женским здоровьем начинают уменьшаться с 22 лет и к 34 годам их становится меньше всего, с 35 лет наблюдается обратный процесс. Именно поэтому Мировски заявляет: «В любом возрасте женщина, родившая первенца в 34 года будет на 14 лет моложе, по состоянию здоровья, чем родившая в 18 лет».



С возрастом женщина относится к своему здоровью более ответственно, ведет себя уже не так рискованно, как в 20 лет, и имеет обычно постоянного полового партнера. Это подтверждается и социологическими данными: так, в США средний возраст, когда замужние женщины рожают первенца, составляет 25 лет, в Великобритании — 30 лет.

Другие специалисты не соглашаются с этой доктриной. Сесилия Пайпер (Cecilia Pyper) из Оксфордского университета (Oxford University) считает, что фертильность женщины с 35−летнего возраста начинает снижаться, соответственно, могут быть проблемы с зачатием.

Кроме того, возникают проблемы с рождением второго ребенка — возраст 3−8 лет, достаточно проблематичен для беременности.



medicus.ru