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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Холодная вода мешает сбросить вес
    Опубликовано: 2017-02-15 17:04:09

    Доцент Лесли Вайт (Lesley White) из медицинского колледжа университета Флориды (College of Health and Human Performance) обнаружил странную, на первый взгляд, взаимосвязь между плаванием в холодной воде и увеличением веса.


    Вайт считает, что его исследование может помочь объяснить, почему некоторые люди испытывают трудности с похудением, предпочитая плавание другим видам физических упражнений.


    Учёный вместе со своими коллегами измерил расход энергии у 11 мужчин-добровольцев, в течение 45 минут занимавшихся на велотренажёрах в тёплой (+33) и в холодной воде (+20), а также изучил, как нагрузки повлияли на аппетит волонтёров.


    Выяснилось, что независимо от температуры воды добровольцы израсходовали практически одинаковое количество энергии — приблизительно 2 тысячи килоджоулей.
    Когда же мужчин препроводили в комнату с пищей, оказалось, что тренировавшиеся в холодной воде употребили на 44% больше калорий по сравнению с занимавшимися в тёплой воде и на 41% больше, чем в периоды отдыха, когда расходуется около 500 килоджоулей.
    Таким образом, была выстроена цепочка: холодная вода — аппетит — увеличение веса.
    Исследователи рекомендуют учитывать температуру воды при планировании процедур для людей, которые хотят похудеть.

    medicus.ru

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