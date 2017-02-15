Холодная вода мешает сбросить вес

Доцент Лесли Вайт (Lesley White) из медицинского колледжа университета Флориды (College of Health and Human Performance) обнаружил странную, на первый взгляд, взаимосвязь между плаванием в холодной воде и увеличением веса.



Вайт считает, что его исследование может помочь объяснить, почему некоторые люди испытывают трудности с похудением, предпочитая плавание другим видам физических упражнений.



Учёный вместе со своими коллегами измерил расход энергии у 11 мужчин-добровольцев, в течение 45 минут занимавшихся на велотренажёрах в тёплой (+33) и в холодной воде (+20), а также изучил, как нагрузки повлияли на аппетит волонтёров.



Выяснилось, что независимо от температуры воды добровольцы израсходовали практически одинаковое количество энергии — приблизительно 2 тысячи килоджоулей.

Когда же мужчин препроводили в комнату с пищей, оказалось, что тренировавшиеся в холодной воде употребили на 44% больше калорий по сравнению с занимавшимися в тёплой воде и на 41% больше, чем в периоды отдыха, когда расходуется около 500 килоджоулей.

Таким образом, была выстроена цепочка: холодная вода — аппетит — увеличение веса.

Исследователи рекомендуют учитывать температуру воды при планировании процедур для людей, которые хотят похудеть.



medicus.ru