  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уши лучше всего прокалывать до 11 лет
    Опубликовано: 2017-02-15 16:44:02

    Уши лучше прокалывать до 11 летнего возраста, так как позже значительно возрастает риск развития келоидных рубцов на месте прокола, пишет журнал Pediatrics.

    Группа ученых под руководством доктора Лоретты Дэвис (Loretta S. Davis) из отдела биостатистики и биоинформатики (Department of Biostatistics and Bioinformatics) медицинского колледжа Джорджии, США (Medical College of Georgia), обследовав группу из 32 пациентов с келоидными рубцами, выяснила, что у тех, кто прокалывал уши в возрасте младше одиннадцати лет, подобное осложнение развивался в 2,5 раза реже, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Келоид возникал у 80 процентов тех, кто делал прокол в возрасте старше 11 лет и только у 23,5 процента, прокалывавших раньше. В исследуемой группе было 27 женщин и 5 мужчин, средний возраст составил 24 года. Если подобное осложнение возникало когда-либо у родителей, это резко увеличивало риск его развития и у ребенка, так, у 56 процентов обследованных родители также имели келоидные рубцы.


    Келоид (от греч. kele — опухоль и eidos — вид), опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи, причина которого до сих пор не выяснена. Существует хирургическое и консервативное лечение этого осложнения, но келоид имеет тенденцию к повторному возникновению (рецидивированию).
    Дэвис считает, что тем родителям, у кого возникали келоидные рубцы необходимо разрешать своим детям прокалывать уши до 11−летнего возраста, либо не прокалывать их вообще.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...