Уши лучше всего прокалывать до 11 лет

Уши лучше прокалывать до 11 летнего возраста, так как позже значительно возрастает риск развития келоидных рубцов на месте прокола, пишет журнал Pediatrics.

Группа ученых под руководством доктора Лоретты Дэвис (Loretta S. Davis) из отдела биостатистики и биоинформатики (Department of Biostatistics and Bioinformatics) медицинского колледжа Джорджии, США (Medical College of Georgia), обследовав группу из 32 пациентов с келоидными рубцами, выяснила, что у тех, кто прокалывал уши в возрасте младше одиннадцати лет, подобное осложнение развивался в 2,5 раза реже, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Келоид возникал у 80 процентов тех, кто делал прокол в возрасте старше 11 лет и только у 23,5 процента, прокалывавших раньше. В исследуемой группе было 27 женщин и 5 мужчин, средний возраст составил 24 года. Если подобное осложнение возникало когда-либо у родителей, это резко увеличивало риск его развития и у ребенка, так, у 56 процентов обследованных родители также имели келоидные рубцы.



Келоид (от греч. kele — опухоль и eidos — вид), опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи, причина которого до сих пор не выяснена. Существует хирургическое и консервативное лечение этого осложнения, но келоид имеет тенденцию к повторному возникновению (рецидивированию).

Дэвис считает, что тем родителям, у кого возникали келоидные рубцы необходимо разрешать своим детям прокалывать уши до 11−летнего возраста, либо не прокалывать их вообще.



medicus.ru