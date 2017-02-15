Длительное пребывание за рулем автомобиля может привести к раку кожи

Новые исследования показывают, что водители, которые проводят много времени за рулем, рискуют заболеть раком кожи больше, чем остальные. Те, кто приоткрывает окно, рискуют еще больше.



Причиной такого явления, считают ученые являются ультрафиолетовые лучи. В то время как обыкновенное автомобильное стекло способно поглощать лучи типа B, оно не способно поглощать лучи типа А.

Исследователи пронаблюдали около 1,000 водителей, частоту возникновения опухолей кожи среди них и локализация, на какой стороне тела они возникали.



Среди мужчин, количество и локализация рака кожи напрямую коррелировало с тем, какая область тела наиболее часто подвергалась воздействию солнечного облучения.



Развитие опухолей было связано не с непосредственным воздействием солнечного света и ожогом, а с кумулятивным воздействием ультрафиолетовых лучей.

Самыми частыми областями развития были левая сторона лица, шеи и левая рука.

По словам исследователей, те, кто вынужден преодолевать большие расстояния или те, кто долго пребывает в автомобиле во время яркого солнечного света, подвергают себя риску. Через несколько лет такой езды их риск заболеть будет выше, чем обще-популяционный.

Большинство фирм по производству автомобильных стекол предлагают двусторонние ламинированные стекла, которые не пропускают оба вида ультрафиолетовых лучей. Использование такого стекла может значительно уменьшить вредное воздействие ярких солнечных лучей на кожу человека.

Кроме того, очень важно следит за своей кожей и знать, к какому типу она относится: это поможет правильно подобрать средства от загара и не сгореть, потому что солнечные ожоги удваивают риск заболевания.



medicus.ru