Употребление витаминов может вызвать рак

Употребление популярных витаминов и минералов в больших дозах и в течение длительного периода может вызывать рак, болезнь печени, депрессию и расстройства желудка. К такому выводу пришли специалисты британского Агентства по стандартизации продуктов питания (Food Standards Agency), пишет сегодня Times.

По данным агентства, витаминные добавки приносят больше вреда, чем пользы. Употребляя их люди экономят на витамине С, кальции и железе.

В связи с этим агентство выпустило строгие ежедневные ограничения по применению добавок и, в частности, потребовало запретить выпуск пиколината хрома — его употребляют спортсмены и все, кто хочет похудеть, так как он помогает избавиться от аппетита и сбрасывать, таким образом, лишний вес. Строгие предупреждения выпущены также по применению бета каротина, никотиновой кислоты, цинка, магния, фосфора, витамина В6.



Также агентство обращает внимание на побочные эффекты при употреблении в больших дозах витамина С, кальция и железа. Газета отмечает, что по статистике 40% женщин и 30% мужчин верят в то, что регулярное употребление витаминов и пищевых добавок сможет обеспечить им крепкое здоровье и продлить жизнь, однако последние исследования показывают, что это совсем не так.

В частности, бета каротин может стать причиной рака легких у некурящих людей, никотиновая кислота ведет к заболеваниям печени и кожным проблемам, цинк вызывает анемию и ослабление костной ткани, магний причиняет нервные расстройства, депрессию и усталость, а от фосфора болит желудок.



medicus.ru