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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Острый гепатит стал редкостью
    Опубликовано: 2017-02-15 13:04:22

    В последние годы острый гепатит С стал относительно редкой инфекцией.

    В повседневной клинической практике диагноз гепатита С устанавливают в основном на этапе уже сформированного хронического гепатита. Это обусловлено, с одной стороны, малосимптомной или асимптомной характеристикой острой фазы гепатита С, а с другой стороны — все еще не разработаны строго специфические диагностические тесты, позволяющие идентифицировать эту стадию и дифференцировать ее от хронической.


    Вопросы, касающиеся лечения острого гепатита С остаются актуальными и в настоящее время. Несмотря на то, что тактика ведения пациентов с острой фазой HCV инфекции широко обсуждалась и обсуждается, по крайней мере, с 1994 года, четкие схемы терапии не разработаны. Если ранее считалось, что начинать лечение необходимо как можно в более ранние сроки, то последние данные опровергают это утверждение.


    Не ясен вопрос, касающийся комбинированного лечения, и о целесообразности добавления рибавирина к интерферону-альфа. Однако, несомненно, что главная цель терапии острого гепатита С — это предупреждение его хронизации.

    medicus.ru

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