США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы

Администрация президента США считает, что Тарек Эль-Айссами причастен к торговле наркотиками.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против исполнительного вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами в связи с его возможной причастностью к торговле наркотиками. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, сообщает DW.

Эль-Айссами включен в список лиц, чьи активы замораживаются. Физическим и юридическим лицам запрещается проводить с ним торговые операции.

"По утверждению администрации Трампа, Эль-Айссами контролирует маршруты наркопоставок в Мексику и Соединенные Штаты. Также он подозревается в координации сделок по сбыту наркотических веществ в Венесуэле", - отмечается в сообщении.

В период президентства Уго Чавеса Тарек Эль-Айссами возглавлял МВД Венесуэлы.

3 августа сообщалось, что генерал венесуэльской армии Нестор Ревероль, которого федеральная служба по борьбе с наркотиками США (DEA) обвиняет в контрабанде наркотиков, был назначен министром внутренних дел Венесуэлы.

ЛIГАБiзнесIнформ