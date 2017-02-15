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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы
    Опубликовано: 2017-02-15 16:00:53

    Администрация президента США считает, что Тарек Эль-Айссами причастен к торговле наркотиками.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против исполнительного вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами в связи с его возможной причастностью к торговле наркотиками. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США, сообщает DW.

    Эль-Айссами включен в список лиц, чьи активы замораживаются. Физическим и юридическим лицам запрещается проводить с ним торговые операции.

    "По утверждению администрации Трампа, Эль-Айссами контролирует маршруты наркопоставок в Мексику и Соединенные Штаты. Также он подозревается в координации сделок по сбыту наркотических веществ в Венесуэле", - отмечается в сообщении.

    В период президентства Уго Чавеса Тарек Эль-Айссами возглавлял МВД Венесуэлы.

    3 августа сообщалось, что генерал венесуэльской армии Нестор Ревероль, которого федеральная служба по борьбе с наркотиками США (DEA) обвиняет в контрабанде наркотиков, был назначен министром внутренних дел Венесуэлы.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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