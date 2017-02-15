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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Электроавтобусы завоюют рынок к 2030 году
    Опубликовано: 2017-02-15 15:15:21

    На сегодня количество "электричек" среди автобусов составляет всего 1%.

    В ближайшие годы электрические автобусы составят весомую конкуренцию аналогам, работающим на дизеле и газе, и в конечном счете полностью завоют рынок коммерческого пассажирского транспорта. Такое мнение в интервью изданию Green Tech Media высказал Райан Попл, бывший топ-менеджер Tesla, а ныне глава компании Proterra, занимающейся производством электобусов, передает e-move.

    На сегодня количество "электричек" среди автобусов составляет всего 1%. Однако вскоре ситуация изменится кардинально. Топ-менеджер считает, что электрическая революция в мире автобусов произойдет гораздо быстрее, чем в случае с легковыми автомобилями: к 2020 году электробусы завоют 1/3 рынка, к 2025- 50%, а уже к 2030-му - будут полностью на нем доминировать.

    По словам топ-менеджера, электрические автобусы гораздо дешевле в эксплуатации тех машин, которые оснащены ДВС. Плюс к этому, они гораздо экологичнее.

    Уже сегодня Proterra расширяет и наращивает производство в связи с постоянном растущим спросом на электробусы. Свою деятельность компания начала еще в 2010 году. За это время она изготовила свыше 300 машин, которые наездили на маршрутах свыше 4 млн км. Таким образом было сэкономлено 2 млн литров дизельного топлива, а в атмосферу не попало 450 тонн углекислого газа. Последней моделью компании является электрический автобус Proterra Сatalyst E2, который был запущен в производство в конце 2016 года. С топовой батареей его запас хода в реальных условиях составляет 560 км.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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