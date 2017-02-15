Когда дети начинают произносить первые слоги и слова, родители вполне могут сами проследить, правильно ли формируются у них речевые навыки.
От 0 до 3 месяцев
- Ребенок издает звуки, выражающие удовольствие. Часто их повторяет.
- Характер крика меняется в зависимости от внешних обстоятельств.
- Ребенок улыбается при виде матери.
От 4 до 6 месяцев
- Ребенок издает лепечущие звуки, похожие на речь.
- Сообщает звуком или жестом о своих нуждах.
- Воркует, когда остается один, или когда с ним играют.
От 7 до 12 месяцев
- Детский лепет делится на долгие и короткие группы звуков.
- Ребенок использует сигнал, похожий на речь и отличающийся от крика, чтобы привлечь к себе внимание.
- Подражает различным звукам речи взрослых.
- Уже имеет в запасе два-три слова (мама, дай), хотя может еще не четко их произносить.
От 1 до 2 лет
- Ребенок каждый месяц осваивает несколько новых слов.
- Пробует задавать вопросы.
- Использует в начале слова различные согласные.
От 2 до 3 лет
- Знает название почти всех окружающих предметов.
- Использует предложения из 2-3 слов.
- Часто называет предметы вслух.
От 3 до 4 лет
- Рассказывает о занятиях в детском саду или яслях.
- Обычно ребенок в этом возрасте говорит уже легко, не повторяя слоги или слова.
- Речь становится понятной уже не только членам семьи.
- Предложения состоят из четырех и более слов.
От 4 до 5 лет
- Рассказывает истории по определенной теме.
- Легко общается, пользуясь «взрослой» грамматикой.
- Звуки в основном правильные, кроме, может быть, одного-двух трудных, вроде «р» и «л».