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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правильно ли ребенок учится говорить
    Опубликовано: 2017-02-15 11:24:49

    Когда дети начинают произносить первые слоги и слова, родители вполне могут сами проследить, правильно ли формируются у них речевые навыки. 

     

    От 0 до 3 месяцев 

     

    - Ребенок издает звуки, выражающие удовольствие. Часто их повторяет. 

     

    - Характер крика меняется в зависимости от внешних обстоятельств. 

     

    - Ребенок улыбается при виде матери. 

     

    От 4 до 6 месяцев 

     

    - Ребенок издает лепечущие звуки, похожие на речь. 

     

    - Сообщает звуком или жестом о своих нуждах. 

     

    - Воркует, когда остается один, или когда с ним играют. 

     

    От 7 до 12 месяцев 

     

    - Детский лепет делится на долгие и короткие группы звуков. 

     

    - Ребенок использует сигнал, похожий на речь и отличающийся от крика, чтобы привлечь к себе внимание. 

     

    - Подражает различным звукам речи взрослых. 

     

    - Уже имеет в запасе два-три слова (мама, дай), хотя может еще не четко их произносить. 

     

    От 1 до 2 лет 

     

    - Ребенок каждый месяц осваивает несколько новых слов. 

     

    - Пробует задавать вопросы. 

     

    - Использует в начале слова различные согласные. 

     

    От 2 до 3 лет 

     

    - Знает название почти всех окружающих предметов. 

     

    - Использует предложения из 2-3 слов. 

     

    - Часто называет предметы вслух. 

     

    От 3 до 4 лет 

     

    - Рассказывает о занятиях в детском саду или яслях. 

     

    - Обычно ребенок в этом возрасте говорит уже легко, не повторяя слоги или слова. 

     

    - Речь становится понятной уже не только членам семьи. 

     

    - Предложения состоят из четырех и более слов. 

     

    От 4 до 5 лет 

     

    - Рассказывает истории по определенной теме. 

     

    - Легко общается, пользуясь «взрослой» грамматикой. 

     

    - Звуки в основном правильные, кроме, может быть, одного-двух трудных, вроде «р» и «л». 

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