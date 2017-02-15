Правильно ли ребенок учится говорить

Когда дети начинают произносить первые слоги и слова, родители вполне могут сами проследить, правильно ли формируются у них речевые навыки.

От 0 до 3 месяцев

- Ребенок издает звуки, выражающие удовольствие. Часто их повторяет.

- Характер крика меняется в зависимости от внешних обстоятельств.

- Ребенок улыбается при виде матери.

От 4 до 6 месяцев

- Ребенок издает лепечущие звуки, похожие на речь.

- Сообщает звуком или жестом о своих нуждах.

- Воркует, когда остается один, или когда с ним играют.

От 7 до 12 месяцев

- Детский лепет делится на долгие и короткие группы звуков.

- Ребенок использует сигнал, похожий на речь и отличающийся от крика, чтобы привлечь к себе внимание.

- Подражает различным звукам речи взрослых.

- Уже имеет в запасе два-три слова (мама, дай), хотя может еще не четко их произносить.

От 1 до 2 лет

- Ребенок каждый месяц осваивает несколько новых слов.

- Пробует задавать вопросы.

- Использует в начале слова различные согласные.

От 2 до 3 лет

- Знает название почти всех окружающих предметов.

- Использует предложения из 2-3 слов.

- Часто называет предметы вслух.

От 3 до 4 лет

- Рассказывает о занятиях в детском саду или яслях.

- Обычно ребенок в этом возрасте говорит уже легко, не повторяя слоги или слова.

- Речь становится понятной уже не только членам семьи.

- Предложения состоят из четырех и более слов.

От 4 до 5 лет

- Рассказывает истории по определенной теме.

- Легко общается, пользуясь «взрослой» грамматикой.

- Звуки в основном правильные, кроме, может быть, одного-двух трудных, вроде «р» и «л».

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