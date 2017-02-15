Лошадь лечит ДЦП, склероз и простатит

В наш век неврозов большую роль играет дефицит положительных эмоций. Именно лошади приходят нам на помощь.

В сущности, иппотерапия не что иное, как форма лечебной физкультуры (ЛФК), где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь. Можно назвать ее уникальным живым тренажером.

Как и от чего лечит лошадь

Иппотерапия поистине универсальна. Она позволяет и детям, и взрослым справиться с такими заболеваниями, как:

- нарушение осанки;

- первая стадия артроза суставов;

- хронический простатит;

- ДЦП;

- рассеянный склероз;

- неврозы;

- ЗПР;

- состояние после инсультов;

- некоторые гинекологические заболевания;

- профилактика аденомы простаты;

- послеаварийное состояние.

Так каким же образом удается достигать результатов, которые порой не под силу официальной медицине? Ученые установили, что лошадь передаёт всаднику за минуту около ста колебательных импульсов. Сложные движения мышц спины лошади массируют ноги и органы малого таза человека. Ритмичные покачивания полезны для тех, кто потерял навыки ходьбы.

Более того, за границей разработаны специальные программы по лечебной верховой езде для борьбы с ожирением и целлюлитом. Причем, поскольку температура лошади на полтора-два градуса выше, чем температура человека, получается своеобразный «массаж с подогревом». Давно доказано, что во время верховой езды в полную силу начинают работать легкие, кровь, мышцы; головной мозг обогащается кислородом. За счет этого эффекта даже разработаны специальные программы для реабилитации больных, перенесших инфаркты и инсульты.

Езда на лошади стимулирует развитие мелкой моторики, способствует формированию сложных точных движений. Есть такое сравнение: «Верховая езда подобна рисованию четырёх картин одновременно: всадник вынужден по очереди двигать обеими руками и ногами». Этот важнейший эффект иппотерапии не может быть достигнут никакими другими двигательными способами лечения (!).

Я — наверху

Кроме улучшения физического состояния, общение с лошадью и верховая езда позволяет снять стресс. Поведение лошади достаточно предсказуемо. Значит, она даёт ощущение стабильности, а это ощущение — основа для снятия страхов у детей.

Иппотерапия обеспечивает развитие собственной значимости и силы, когда пациент с ограниченными физическими возможностями избавляется от инвалидного кресла или костылей и способен передвигаться на мощном животном, управлять им. Кроме того, положение верхом на лошади оказывается выигрышным: «Я наверху, а они внизу». Поэтому именно лошади используются для повышения самооценки людей и снятия депрессии.

Всемирная Организация Здравоохранения давно признала, что иппотерапия действительно облегчает жизнь и детям-инвалидам, и их родителям. Потому, что является, наверное, единственным видом лечения, когда пациент может и не догадываться о том, что лечится, а значит, не сопротивляется, а наоборот хочет заниматься и общаться с лошадью. Дети сразу видят в животном друга (собаку, и ту у родителей не всегда допросишься, а тут целая лошадь!) и езда на лошади становится игрой. Поиграли с любимым зверем, а заодно как бы, между прочим, и полечились — никакого напряга, сплошные положительные эмоции.

Лошадь вместо пилюли?

Самое главное, что этот метод — немедикаметозный, он не имеет побочных эффектов, в отличие от многочисленных дорогостоящих лекарств.

Разумеется, это не панацея от всех болезней. Одна иппотерапия не в силах решить все проблемы разом. Необходим целый комплекс лечения. Более того, при неграмотном подходе она способна навредить.

Теперь о противопоказаниях:

- необъяснимый страх животного у ребёнка;

- аллергия на шерсть;

- нарушение целостности кожного покрова человека;

- острые воспалительные инфекционные заболевания.

В любом случае, перед тем, как заняться иппотерапией, необходимо проконсультироваться у врача. Печально иногда слышать истории о том, что врачи иногда даже не знают о таком методе.

Короли — покровители иппотерапии

Еще в 5 веке до н.э. Гиппократ советовал ездить верхом меланхоликам, поскольку это освобождает человека от «темных мыслей» и вызывает «мысли веселые и ясные». А кавказские горцы верховой ездой лечат уже много веков.

Бывшая чемпионка Дании по выездке заболела полиомиелитом. У неё парализовало ноги, и ослабели руки. Через девять лет она опять стала призером на соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Хельсинки. Этот подвиг вдохновил тысячи больных людей, и по всему миру стали создаваться секции лечебной верховой езды. В 1953 году в Дании «четвероногие терапевты» появляются в первом Центре верховой езды для детей-инвалидов.

Сейчас в 45 странах Европы и Северной Америки созданы центры лечебной верховой езды. Причем, в Нидерландах, Швеции и Великобритании этот метод находится под покровительством королевских семей. Только в Польше создано около 30 подобных заведений.

В нашей стране этот метод появился лишь в начале девяностых годов и на 20 лет позднее, чем на Западе. Прошло буквально одно десятилетие, и мы уже ни в чём не уступаем зарубежным коллегам.

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