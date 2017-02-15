12 шагов к стройной фигуре

Простая программа перехода на правильное питание:

Шаг 1. Всегда начинайте свой день с завтрака. В противном случае чувство голода к середине дня будет настолько сильным, что вы съедите слишком большую порцию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Шаг 2. Ешьте не спеша и наслаждайтесь едой - это улучшает выделение желудочного сока, значит, вы быстрее утолите голод. Помните: насыщение происходит только через 20 минут после того как вы съели порцию. Проглотив пищу за 5 минут, вы просто не успеете понять, что наелись. И, вполне возможно, захотите добавки.

Шаг 3. Ешьте регулярно, через одинаковые интервалы времени. Это позволит уменьшить порции. В идеале каждые два часа нужно съесть какой-нибудь фрукт или овощ. Не обязательно поглощать весь плод целиком - разрежьте его заранее его на несколько частей и положите в пластиковый герметичный контейнер.

Шаг 4. Вместо овощей и фруктов можно просто пить чай - только замените конфеты и булочки на такие же вкусные, но более полезные лакомства. Например, сухофрукты, чипсы из манго, ананаса, банана. А облаченные в йогуртовую оболочку они даже похожи на конфеты. С чаем хорошо идут орехи - грецкие, миндаль, кедровые или кешью. Подойдет и сыр с крекером, сухарики или сушки.

Шаг 5. Дома вы или на работе заранее определите для себя место и время, когда у вас будут перерывы на ланч. Лучше не спеша легко перекусить, пока вы не слишком голодны, чем откладывать до последнего – и потом съесть двойную порцию.

Шаг 6. Постарайтесь точно выяснить, какие продукты и в каких количествах вам предстоит употребить в течение дня, и потом всегда придерживайтесь этой порции.

Шаг 7. Чтобы избежать соблазна что-то перехватить после того как вы перекусили, заставляйте себя каждый раз после еды чистить зубы. Даже если вы большой поклонник этой процедуры, скорее всего вы отучитесь постоянно перекусывать.

Шаг 8. Максимально разнообразьте ваше меню. Экспериментируйте, не бойтесь использовать специи и приправы. Ароматные блюда быстрее вызывают чувство сытости, и тем самым предупреждают переедание.

Шаг 9. Чтобы быстро и с фантазией готовить каждый день, запаситесь различными пакетиками с мороженными овощами. Это позволит комбинировать их, создавая все новые и новые сочетания. бобами, например вареной фасоль, кукурузой и горошком в банках. Добавляя их в супы, салаты и гарниры, вы лучше утолите чувство голода без риска поправиться.

Шаг 10. Замените сахар в своих десертах, например, на ваниль или корицу. В чай или кофе можно добавлять сахарозаменитель в таблетках

Шаг 11. Вместо соли попробуйте использовать соевый соус. Он неплохо сочетается с мясом, морепродуктами и овощами, причем не только подсаливает их, но и раскрывает вкус и аромат.

Шаг 12. Если вы часто вынуждены посещать банкеты и рестораны, определите для себя несколько простых правил, чтобы избавиться от переедания: Если вы пришли в ресторан, не читайте меню. Попросите официанта принести вам их фирменные овощные блюда.

Следите за тем, чтобы каждый кусок мяса сопровождала порция овощей, как минимум втрое превосходящее его. Начните трапезу с овощных салатов или фруктов. Отдайте предпочтение менее обработанным продуктам, если это возможно. Сырые овощи лучше вареных, а вареные – лучше жареных. Помните, что алкоголь усиливает аппетит. Даже рюмка коньяка перед едой может привести к тому, что вы съедите вдвое больше.

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