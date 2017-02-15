Как вылечить потливость

Если у вас чувствительная кожа, не пользуйтесь дезодорантом со спиртом. А если страдаете от повышенной потливости, обратитесь к хирургу

Летом одна из самых главных проблем — "дождь" из-под подмышек. Как ее решить, нам рассказал врач-дерматолог Светлана Вернигора.

УБИЙЦЫ ЗАПАХА

С бактериями, которые вызывают запах, борются прежде всего такие вещества, как триклозан, хлоргексидин, терпенфарнезол. Они обязательно должны быть в составе дезодоранта — борца с потом. Поверх него можно нанести духи, но в летнюю жару не используйте насыщенные запахи. Они могут вызвать мигрень, да и по правилам этикета сейчас положены неназойливые ароматы.

ДЛЯ ОЧЕНЬ "ДОЖДЛИВЫХ" ПОДМЫШЕК

Если вам досаждает не столько запах, сколько вода, градом катящаяся с вас в жару, вам необходимы дезодоранты-антиперспиранты. Входящие в их состав соли алюминия сужают поры и ограничивают потоотделение. Обнаружить их в парфюмерном магазине помогут надписи "антиперспирант" или "dry". Они означают, что ваша кожа останется сухой и о проблеме можно забыть на сутки. Многие из этих препаратов также нейтрализуют действие бактерий. Но не стоит ими злоупотреблять — пользоваться каждый день, иначе они закупорят потовыводящие протоки, что может привести к нагноению.

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ОСОБ

Если у вас чувствительная кожа — спиртовые аэрозоли не подойдут. Вам нужны дезодоранты-кремы или ролики, не содержащие спирта, вызывающего раздражение. В них должны содержаться глицерин или циклометикон — они смягчают и увлажняют кожу. Если раздражение все же возникло, несколько дней пользуйтесь тальком для тела.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Количество консервантов в дезодоранте напрямую зависит от его упаковки. Наименьшее количество – в герметических упаковках, поскольку содержимое баллончика надежно защищено от воздуха. В стиках и шариках консервантов куда больше.

В ЭКСТРИМАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Экстремальный случай — это гипергидроз, т. е. повышенная потливость. Эту проблему можно решить. Об этом нам рассказал хирург Анатолий Красненко.

1. Удаление кожи. На самых проблемных участках (зачастую это подмышечные впадины) можно удалить кожу вместе с потовыми железами.

В чем недостаток: очень часто после процедуры остаются рубцы и шрамы.

2. Ботокс. Препарат, благодаря избирательному парализующему свойству, блокирует работу нервных окончаний, которые подают сигнал потовым железам.В чем недостаток: инъекции хватает на 4 месяца. Полностью решить проблему не удается.

3. Кюретаж. Кожа обрабатывается химическими веществами как с наружной, так и с внутренней стороны (с помощью инъекций).В чем недостаток: гипергидроз исчезает, но не надолго, кроме того химические соединения могут вызвать аллергию и дерматит.

4. Симпатэктомия. Это довольно сложная операция, во время которой хирург производит манипуляции с вегетативными центрами нервной системы, располагающимися возле позвоночника. «Большие нервы» можно перевязать и воздействовать на них химическими веществами.

В чем недостаток: это довольно серьезная операция, во время которой может произойти повреждение сосудов и плевральной полости. Кроме того, организм, не выделяя пота в определенных участках тела, как бы компенсирует этот недостаток обильным потоотделением в других местах.

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

- Тем, кто сильно потеет, полезно протирать кожу один-два раза в день настойкой одной части хвоща и десяти частей водки. Хвощ подсушивает кожу, а спирт уничтожает бактерии.

- Отлично помогает крепкая настойка из коры дуба и ивы. Добавьте в нее чайную ложку столового уксуса и разведите водой в соотношении 1 к 10, протирайте проблемные места.

- Хорошо протирать кожу ломтиком лимона, огурца, крепким настоем ромашки.

- Из простых аптечных средств можно посоветовать смесь из формалина и квасцов: 1 чайная ложка 40%-го раствора формалина, 1 чайная ложка квасцов, полстакана водки либо 50 г салицилового спирта, 50 г воды.

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