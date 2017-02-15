Солнечные лучи замедляют развитие ветряной оспы

Воздействие солнечных лучей на кожу человека, больного ветряной оспой, может замедлить распространение заболевания, считают британские исследователи.

Эпидемиологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что распространение вируса связано с географическим расположением страны и зависит от температуры и влажности воздуха, жилищных условий. Это объясняет, в частности, почему в странах с холодным климатом ветрянкой болеют чаще в зимнее время года, считают специалисты.

Также эксперты из Университетского колледжа Лондона отмечают, что на распространение вируса огромное влияние могут оказывать социальные факторы, такие как перенаселенность, потому, чтобы утверждать, что солнечные лучи замедляют болезнь, нужны веские доказательства и дополнительные исследования.

medicinform.net