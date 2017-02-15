Аборт повышает риск возникновения рака груди

Аборт может стать причиной повышенного риска возникновения рака груди, выяснили исследователи из Университета Коломбо в Шри-Ланке.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 300 женщин. Всех испытуемых опросили на предмет того, делали ли они аборты, а также о периоде, на протяжении которого они кормили детей грудью.

Оказалось, что у женщин, кормивших детей в течение 12–23 месяцев, риск заболеть раком груди на 66,3% ниже, чем у тех, кто никогда не кормил или кормил на протяжении меньшего времени. Если мать кормила ребенка грудью 24-35 месяцев, риск возникновения рака снижался на 87,4%. А вот у женщин, переживших хотя бы один аборт, риск возникновения рака был в 3 раза выше.

Ранее к подобным заключениям пришли группы исследователей из Китая, США, Турции.

medicinform.net