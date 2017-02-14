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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем меньше калорий потребляете, тем больше шансов сохранить мозг молодым
    Опубликовано: 2017-02-14 20:44:09

    Употребление низкокалорийных продуктов позволит не только оставаться в хорошей физической форме, но и даст возможность мозгу оставаться молодым, считают итальянские исследователи.

    Ученые из Католического университета Святого Сердца в Риме выяснили, что снижение потребления калорий приводит к активации протеина CREB1. А он, в свою очередь, "включает" гены, связанные с большей продолжительностью жизни.

    В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что у грызунов, чье потребление калорий сократилось на 30%, отмечалась активизация протеина CREB1. В итоге животные жили на треть дольше, лучше запоминали вещи и соображали, в меньшей степени страдали от ожирения, диабета, у них медленнее развивалась деменция и реже проявлялась агрессия.

    Эксперты полагают, что им удастся использовать данное открытие для получения препаратов, сохраняющих молодость мозга.

    medicinform.net

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