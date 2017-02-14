Чем меньше калорий потребляете, тем больше шансов сохранить мозг молодым

Употребление низкокалорийных продуктов позволит не только оставаться в хорошей физической форме, но и даст возможность мозгу оставаться молодым, считают итальянские исследователи.

Ученые из Католического университета Святого Сердца в Риме выяснили, что снижение потребления калорий приводит к активации протеина CREB1. А он, в свою очередь, "включает" гены, связанные с большей продолжительностью жизни.

В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что у грызунов, чье потребление калорий сократилось на 30%, отмечалась активизация протеина CREB1. В итоге животные жили на треть дольше, лучше запоминали вещи и соображали, в меньшей степени страдали от ожирения, диабета, у них медленнее развивалась деменция и реже проявлялась агрессия.

Эксперты полагают, что им удастся использовать данное открытие для получения препаратов, сохраняющих молодость мозга.

medicinform.net