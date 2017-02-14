  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создана модель, предсказывающая побочные действия лекарств
    Опубликовано: 2017-02-14 15:24:58

    Американские исследователи смогли разработать математическую модель, которая способна предсказывать побочные действия лекарств до начала их приема.

    Ученые изучили сведения о применении более 800 лекарств и развитии более 850 типов побочных реакций на эти препараты. Сотрудники из Медицинской школы Гарвардского университета «обучили» математическую модель выявлять взаимосвязи для новых лекарств, о побочных эффектах которых еще мало данных. Разработанная модель предсказала наличие или отсутствие того или иного побочного эффекта у препаратов в 42% случаев, по сравнению с традиционным методом контроля.

    Разработчики утверждают, что точность прогноза зависит от типа лекарственного средства. Они возлагают большие надежды на свою разработку и считают, что это поможет многим людям избежать нежелательных побочных эффектов от приема лекарств. 

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...