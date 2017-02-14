Создана модель, предсказывающая побочные действия лекарств

Американские исследователи смогли разработать математическую модель, которая способна предсказывать побочные действия лекарств до начала их приема.

Ученые изучили сведения о применении более 800 лекарств и развитии более 850 типов побочных реакций на эти препараты. Сотрудники из Медицинской школы Гарвардского университета «обучили» математическую модель выявлять взаимосвязи для новых лекарств, о побочных эффектах которых еще мало данных. Разработанная модель предсказала наличие или отсутствие того или иного побочного эффекта у препаратов в 42% случаев, по сравнению с традиционным методом контроля.

Разработчики утверждают, что точность прогноза зависит от типа лекарственного средства. Они возлагают большие надежды на свою разработку и считают, что это поможет многим людям избежать нежелательных побочных эффектов от приема лекарств.

medicinform.net