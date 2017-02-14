В США суд отклонил иск индейцев об отмене строительства нефтепровода Опубликовано: Судья отклонил запрос двух племен, пытающихся остановить строительство нефтепровода Dakota Access.



Федеральный судья в США отклонил иск двух представителей коренных племен Северной Америки, которые требовали отменить постройку финального участка нефтепровода Dakota Access, передает русская служба ВВС.



Иск был подан после того, как компания, занимающаяся строительством трубопровода, получила разрешение на рытье туннеля под водохранилищем Оахе на реке Миссури. Индейцы народности сиу утверждали, что проект будет мешать им проводить религиозные церемонии у водоема, который, по их словам, окружен священными землями.



Представитель одного из племен заявил журналистам, что истцы разочарованы решением суда, однако оно не стало для них неожиданностью.



Напомним, строительство нефтепровода Dakota Access было приостановлено в декабре прошлого года из-за многочисленных протестов жителей индейской резервации. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.