Шесть способов завоевать любовь

Умение правильно провести первое свидание - вовсе не искусство. Главное здесь не забывать простые факты, поверенные наукой. Соблюдая следующие нехитрые правила, можно значительно повысить свои шансы на развитие романтических отношений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Практичные ученые - физиологи и психологи - выяснили, в каких именно условиях легче всего может зародиться любовь. Журнал New Scientist приводит шесть фактов, которые следует знать, всякому, кто рассчитывает этой весной завоевать чужое сердце.

Позвольте своему телу говорить за вас

Давно известно, что невербальное общение - то есть "язык тела" зачастую гораздо больше говорит собеседнику и передает гораздо больше эмоций, чем обычные слова. Поэтому если вы не можете похвастаться риторским искусством Цицерона, переживать не стоит. Запомните, от того, что вы говорите, особенно при первом свидании, почти ничего не зависит.

Согласно оценкам исследователей, когда вы впервые встречаетесь с кем-то, первое впечатление о вас на 55% зависит от внешности и языка тела, на 38% - от вашей манеры говорить и только на 7% - от того, что вы собственно говорите.

Это означает, что при прочих равных при помощи простых психологических приемов, вы можете завоевать сердце собеседника, даже просто обсуждая погоду. Для этого ваше тело должно послать несколько скрытых позитивных сигналов.

Прежде всего открытая поза - не стоит закрываться от собеседника скрещивая руки, затем зеркальное воспроизведение позы вашего собеседника помогают создать ощущение сближения.

Кроме того, полезно выработать манеры, подчеркивающие вашу мужественность или женственность, например, класть руки в карманы, чтобы раскрыть область груди. Можно еще пуститься в "танец жестов", синхронизируя свои действия с действиями объекта своих желаний: к примеру, отпивать из стакана одновременно с ним.

Переживите вместе страх

Ничто так не сплачивает, как пережитая вместе экстремальная ситуация. Драматическая обстановка может дать толчок вашей личной жизни. Если при встрече с человеком психика находится в состоянии повышенного возбуждения, это увеличивает шанс испытать к нему романтические чувства.

Дело в том, что между тревогой, возбуждением и влечением существует тесная связь. В ходе проведенного в 1970-х годах эксперимента с "шатающимся мостом" психологи Артур Арон и Дон Даттон обнаружили, что мужчины, встретившие женщину на высоком раскачивающемся мосту, находили ее более сексуальной и романтичной, чем те, кто увидел ее же на прочном, низко расположенном мосту.

Это не означает, что первое свидание должно проходить в экстремальных условиях, в наше относительно спокойное время достаточно будет всплеска адреналина, вызываемого походом в парк развлечений.

Как показывает исследование, людям, едва сошедшим с "американских горок" фотографии представителей противоположного пола казались более привлекательными, чем тем, кто только ожидал своей очереди.

Парочки обычно бывают более любвеобильны после совместного просмотра наполненного напряженным ожиданием триллера, чем после скучноватой картины. Почему? Точно никто не знает, но возможно, выброс адреналина в связи с чувством опасности ошибочно принимают за возбуждение от влечения.

Однако здесь есть одно маленькое "но": если симпатичный человек в напряженной обстановке кажется еще более привлекательным, то несимпатичный отталкивает еще сильнее.

Посмейтесь вместе

Любовь и смех идут рука об руку. Не случайно ведь в списке характеристик, которые мужчины и женщины традиционно желают видеть друг в друге, чувство юмора занимает верхние строчки. Совместно пережитый опыт, вызывающий смех, создает чувство близости даже между посторонними.

Классический пример был представлен в эксперименте, проведенном американскими психологами Артуром Ароном и Барбарой Фрейли. Незнакомые друг с другом люди должны были совместно заниматься игровой деятельностью, например, разучивать танец, причем у одного из партнеров были завязаны глаза, а у второго во рту была соломинка, чтобы помешать ему говорить.

Звучит глупо, но оказалось, что любовь и смех действительно идут рука об руку. Завязывать девушкам глаза на первом свидании, может быть, и не стоит, но попробовать рассмешить вполне можно.

Подберите правильное звуковое сопровождение

Судя по всему, музыканты, играющие авангардный джаз, самые несчастные люди на земле. Как показало исследование психологов из Массачусетса, лучше всего развиваются отношения, когда звучит спокойная несложная музыка.

Оценивая фотографии мужчин, женщины находили их более привлекательными, если при этом звучал софт-рок, чем под звуки авангардного джаза или вообще в тишине. Так что на первое свидание лучше не отправляться на концерт серьезной музыки.

Воспользуйтесь любовным эликсиром

Человек отправился в космос и опустился на дно океана, но пока так и не смог придумать эликсира любви. Действительно вызвать подлинные глубокие чувства при помощи грубого химического вмешательства не удастся. Хотя способы повлиять на отношение к себе все же есть. К сожалению, а, может быть, и к счастью, большинство из них нелегальны или трудноповторимы.

Опыты с мышами-полевками показывают, что инъекция гормона вазопрессин в мозг заставляет самцов сильнее привязываться к самкам. Запрещенные препараты, такие как кокаин или амфетамин, могут симулировать чувство эйфории, возникающее при влюбленности, повышая уровень допамина.

Однако идти на преступление ради любви не стоит, гораздо лучше просто устроить совместную пробежку. При физических упражнениях уровень допамина в крови также повышается.

Еще один нейромедиатор, фенилэтиламин, называют "молекулой любви", потому что он вызывает чувство возбуждения и неясного предчувствия. Фенилэтиламин содержится в шоколаде и тоже связан с приятным ощущением от занятий спортом.

Загляните друг другу в глаза

Любая кокетка знает, что зрительный контакт - это акт, исключительный по силе эмоционального воздействия. Теперь психологи наглядно доказали, насколько это мощное оружие. Объединенным в пары незнакомцам велели смотреть друг другу в глаза, и неудивительно, что возникало чувство близости более сильное, чем если они смотрели друг другу, скажем, на руки.

Но, что действительно удивило ученых, это то, что в результате их экспериментов пара подопытных, ранее не знакомых решила после эксперимента пожениться. Нейрофизиологи уверяют, что тут ничего волшебного нет: когда мы встречаемся с кем-то взглядами, возбуждается участок мозга, связанный с получением награды.

Основной вывод таков: зрительный контакт может делать чудеса, но убедитесь, что вы соблюдаете технику безопасности - если на ваши взгляды не отвечают, вы рискуете быть обвиненным в домогательствах.

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