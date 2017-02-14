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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Польше зафиксированы новые случаи птичьего гриппа
    Опубликовано: 2017-02-14 13:15:45

    Последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы, отметила заместитель министра сельского хозяйства.

    В Польше специалисты зафиксировали восемь новых случаев птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главной ветеринарной инспекции Польши.

    Птичий грипп был выявлен в четырех воеводствах: Силезском, Нижнесилезском, Великопольском воеводстве, а также Куявско-Поморском.

    По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы.

    Он подчеркнула, что масштабы проблемы выше по сравнению с эпидемией 10 лет назад потому, что проблема касается значительной большей части территории.

    Пять случаев касаются домашней птицы (куры, утки, - ред), а остальные - диких птиц (лебедей, - ред.).

    4 декабря в поселке Дещно Любушского воеводства на западе Польши была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В связи с гибелью 700 гусей из-за вируса H5N8 в этом районе объявлен карантин.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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