В Польше зафиксированы новые случаи птичьего гриппа

Последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы, отметила заместитель министра сельского хозяйства.

В Польше специалисты зафиксировали восемь новых случаев птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главной ветеринарной инспекции Польши.

Птичий грипп был выявлен в четырех воеводствах: Силезском, Нижнесилезском, Великопольском воеводстве, а также Куявско-Поморском.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы.

Он подчеркнула, что масштабы проблемы выше по сравнению с эпидемией 10 лет назад потому, что проблема касается значительной большей части территории.

Пять случаев касаются домашней птицы (куры, утки, - ред), а остальные - диких птиц (лебедей, - ред.).

4 декабря в поселке Дещно Любушского воеводства на западе Польши была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В связи с гибелью 700 гусей из-за вируса H5N8 в этом районе объявлен карантин.

ЛIГАБiзнесIнформ