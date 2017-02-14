Последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы, отметила заместитель министра сельского хозяйства.
В Польше специалисты зафиксировали восемь новых случаев птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главной ветеринарной инспекции Польши.
Птичий грипп был выявлен в четырех воеводствах: Силезском, Нижнесилезском, Великопольском воеводстве, а также Куявско-Поморском.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы.
Он подчеркнула, что масштабы проблемы выше по сравнению с эпидемией 10 лет назад потому, что проблема касается значительной большей части территории.
Пять случаев касаются домашней птицы (куры, утки, - ред), а остальные - диких птиц (лебедей, - ред.).
4 декабря в поселке Дещно Любушского воеводства на западе Польши была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В связи с гибелью 700 гусей из-за вируса H5N8 в этом районе объявлен карантин.