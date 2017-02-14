О чем договорился Гройсман с премьером Молдовы

Владимир Гройсман и Павле Филип поставили цель в 2017 году прийти к единому мнению по трем важным вопросам, среди которых демаркация границ, признание прав собственности и Днестровский гидроузел.

Премьер-министры Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павел Филип подписали Дорожную карту развития украинского-молдавского сотрудничества на 2017 год, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно Дорожной карте, в этом году должны завершиться переговоры по трем первоочередным вопросам:

- урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла,

- завершение демаркации государственной границы,

- взаимное признание прав собственности.

"Это совместное соглашение, план действий, предусматривает конкретные 8 пунктов… План действий касается демаркации, собственности, гидроузлов, пунктов пропусков — предметных вещей, которые мы должны решить в 2017 году", — подчеркнул Владимир Гройсман во время совместного с Павлом Филиппом общения с журналистами.

По демаркации границы будет создана группа специалистов для выработки всех необходимых решений.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в мае-июне 2017 года пройдет заседание украинско-молдавской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества (украинскую сторону будет представлять первый вице-премьер Степан Кубив).

Инф. delo.ua