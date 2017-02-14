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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • О чем договорился Гройсман с премьером Молдовы
    Опубликовано: 2017-02-14 10:30:36

    Владимир Гройсман и Павле Филип поставили цель в 2017 году прийти к единому мнению по трем важным вопросам, среди которых демаркация границ, признание прав собственности и Днестровский гидроузел.

    Премьер-министры Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павел Филип подписали Дорожную карту развития украинского-молдавского сотрудничества на 2017 год, сообщает пресс-служба Кабмина.

    Согласно Дорожной карте, в этом году должны завершиться переговоры по трем первоочередным вопросам:

    - урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла,

    - завершение демаркации государственной границы,

    - взаимное признание прав собственности.

    "Это совместное соглашение, план действий, предусматривает конкретные 8 пунктов… План действий касается демаркации, собственности, гидроузлов, пунктов пропусков — предметных вещей, которые мы должны решить в 2017 году", — подчеркнул Владимир Гройсман во время совместного с Павлом Филиппом общения с журналистами.

    По демаркации границы будет создана группа специалистов для выработки всех необходимых решений.

    Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в мае-июне 2017 года пройдет заседание украинско-молдавской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества (украинскую сторону будет представлять первый вице-премьер Степан Кубив).

    Инф. delo.ua

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