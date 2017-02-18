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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Переходя дорогу, дети не должны пользоваться мобильными телефонами
    Опубликовано: 2017-02-18 09:24:54

    Дети, которые разговаривают по мобильному телефону при пересечении улицы, рискуют попасть под машину или получить серьёзные травмы. К такому заключению пришли эксперты Университета Алабамы, используя программное обеспечение, моделирующее виртуальную реальность на специальных экранах.

    В эксперименте участвовало 77 детей 10-11 лет. Было замечено, что все дети, общающиеся по сотовому телефону во время перехода дороги или прогулки по виртуальной улице, чаще были невнимательны и проявляли рискованное поведение. В частности, дети при разговоре по телефону переходили дорогу по времени на 20% дольше, на 43% вероятнее были задеты автомобилем, на 20% меньше смотрели на обе стороны дороги перед её пересечением и на 8% меньше обращали внимание на движение автотранспорта.

    Мобильные телефоны быстро становятся обычным средством связи среди школьников, начиная с самых младших возрастных групп. Так же, как водители не должны пользоваться телефоном во время движения машины, детям-пешеходам тоже следует избегать разговоров по мобильному телефону при переходе улицы, считают американские исследователи. Неврологи полагают, что разговор по телефону или написание смс-сообщения могут отвлекать внимание детей, затрагивая когнитивные способности мозга. В дальнейшем специалисты планируют рассмотреть безопасность прослушивания детьми и подростками мр3-плеера во время уличного движения

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