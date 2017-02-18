Переходя дорогу, дети не должны пользоваться мобильными телефонами Опубликовано: Дети, которые разговаривают по мобильному телефону при пересечении улицы, рискуют попасть под машину или получить серьёзные травмы. К такому заключению пришли эксперты Университета Алабамы, используя программное обеспечение, моделирующее виртуальную реальность на специальных экранах.



В эксперименте участвовало 77 детей 10-11 лет. Было замечено, что все дети, общающиеся по сотовому телефону во время перехода дороги или прогулки по виртуальной улице, чаще были невнимательны и проявляли рискованное поведение. В частности, дети при разговоре по телефону переходили дорогу по времени на 20% дольше, на 43% вероятнее были задеты автомобилем, на 20% меньше смотрели на обе стороны дороги перед её пересечением и на 8% меньше обращали внимание на движение автотранспорта.



Мобильные телефоны быстро становятся обычным средством связи среди школьников, начиная с самых младших возрастных групп. Так же, как водители не должны пользоваться телефоном во время движения машины, детям-пешеходам тоже следует избегать разговоров по мобильному телефону при переходе улицы, считают американские исследователи. Неврологи полагают, что разговор по телефону или написание смс-сообщения могут отвлекать внимание детей, затрагивая когнитивные способности мозга. В дальнейшем специалисты планируют рассмотреть безопасность прослушивания детьми и подростками мр3-плеера во время уличного движения health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

