Муниципальное жилье — преимущества, недостатки, перспективы

Сейчас у многих молодых семей возникают проблемы с жилищем. Каждому хочется получить собственную квартиру, чтобы не стеснять родителей или же стать более свободным. Однако не каждый может себе позволить купить ее на первичном или вторичном рынке. Что делать в этой ситуации?

Казалось бы, идеальным решением станет аренда, однако и на это не у каждого есть деньги. А арендовать одну комнату для целой семьи это не выход. И здесь на помощь приходит муниципалитет, предлагающий жилплощадь. По сути своей муниципальное жилье это все та же аренда, но уже не у частника, а у государства. Есть ли здесь преимущества? Безусловно, как и недостатки.

Главное преимущество такой квартиры — ее стоимость на порядок ниже, чем аренда у любого частника. При этом капитальный ремонт здания и квартиры проходит за счет государства, из такой квартиры не могут выселить (как это может произойти с частником), плюс позже ее можно приватизировать. Еще важно, что на такую квартиру нет налога, и оплата коммунальных услуг идет по льготным условиям. Естественно, преимуществ больше и все они имеют свои нюансы.

Теперь о недостатках. Поскольку это государственная собственность, ни обонять, ни продать ее невозможно. Ее нельзя и сдавать в аренду. Разве что вы ее приватизируете. Далее, после смерти владельца остальных жильцов выселяют (если они там не прописаны), а квартира возвращается государству. Если соседи будут жаловаться на жильца, то его могут легко выселить.

Итак — выгода от получения такой недвижимости очевидна. Однако получить ее весьма сложно. Мало иметь достаточно количество средств — нужно получить разрешение, а для этого понадобиться собрать большое количество разных документов. Ведь право на такую квартиру имеют сироты, военнослужащие, малообеспеченные граждане и ряд определенных льготников, включая пенсионеров.

Чтобы получить консультацию по этому вопросу, можно обратиться к нотариусам или на определенную тематическую площадку в интернете. Например, на https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1. Вкратце же дело обстоит следующим образом — нужно доказать, что вам нужна такая квартира, поскольку другой жилплощади попросту нет, а купить собственными силами, не получиться. Таким, кстати, отдают предпочтение (кроме военнослужащих и некоторых других типов льготников).

Есть в таком жилье и особенности использования. Например, перепланировку делать запрещено, а если жилец и проведет ее, то государство вправе либо его выселить, либо заставить за собственный счет проводить обратную перепланировку. Единственно разрешенный ремонт — мелкий косметический. Такую квартиру также нельзя оставить в наследство или завещать — она принадлежит государству.