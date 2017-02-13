Меню для укрепления костей

Что такое остеопороз – возрастная или врожденная потеря костной ткани – лучше бы и не знать. Но, к сожалению, с этой проблемой сталкивается все больше людей, в основном, женщины. И хотя существуют препараты, замедляющие этот процесс, все же лучше озаботиться своим опорно-двигательным аппаратом заранее и включить в меню определенные продукты в определенных количествах.

«С точки зрения диетологии наиболее эффективным способом профилактики остеопороза является достаточное употребление продуктов, богатых кальцием, - говорит диетолог Клиники лечебного питания Института питания, Михаил Гурвич. – Это, прежде всего, молоко и молочные продукты, а также зелень – укроп, петрушка, шпинат.

Еще одно профилактическое средство – витамин D , который способствует лучшему усвоению кальция. Этот витамин образуется при воздействии солнечного света на кожу. Кроме того, он поступает и с некоторыми продуктами питания: жирной рыбой, яйцами, крупяными блюдами.

Если же вымывание костной ткани уже началось, то ни в коем случае нельзя садиться на вегетарианскую диету, поскольку растительная пища не способна обеспечить нас достаточным количеством естественного кальция. Кстати, кальций, содержащийся в животной пище усваивается гораздо лучше.

Суточная потребность человека в кальции (в мг)

Мужчины и женщины до 65 лет - 1000

Женщины старше 65 лет - 1500

Мужчины старше 65 лет - 1000-1200

Продукты Содержание в них кальция (мг)

Горох - 115

Фасоль - 150

Соя - 348

Миндаль - 274

Халва тахинная - 827

Халва подсолнечная - 211

Молоко пастеризованное - 121

Молоко стерилизов. 3,2% - 121

Сметана 20% - 86

Творог диетический - 160

Кефир жирный - 120

Кефир нежирный - 126

Йогурт - 124

Молоко сгущенное - 307

Сыр голландский - 1040

Брынза - 530

Семена подсолнечника - 367

Арахис - 85

Кунжут (семена) - 1474

Лук зеленый - 121

Петрушка - 245

Укроп - 223

Яйцо куриное - 55

Сазан - 90

Сельдь жирная - 102

Краб - 99

Креветки - 193

Лещ каспийский - 225

Икра кетовая - 90

Вобла вяленая касп. - 274

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