Что такое остеопороз – возрастная или врожденная потеря костной ткани – лучше бы и не знать. Но, к сожалению, с этой проблемой сталкивается все больше людей, в основном, женщины. И хотя существуют препараты, замедляющие этот процесс, все же лучше озаботиться своим опорно-двигательным аппаратом заранее и включить в меню определенные продукты в определенных количествах.
«С точки зрения диетологии наиболее эффективным способом профилактики остеопороза является достаточное употребление продуктов, богатых кальцием, - говорит диетолог Клиники лечебного питания Института питания, Михаил Гурвич. – Это, прежде всего, молоко и молочные продукты, а также зелень – укроп, петрушка, шпинат.
Еще одно профилактическое средство – витамин D , который способствует лучшему усвоению кальция. Этот витамин образуется при воздействии солнечного света на кожу. Кроме того, он поступает и с некоторыми продуктами питания: жирной рыбой, яйцами, крупяными блюдами.
Если же вымывание костной ткани уже началось, то ни в коем случае нельзя садиться на вегетарианскую диету, поскольку растительная пища не способна обеспечить нас достаточным количеством естественного кальция. Кстати, кальций, содержащийся в животной пище усваивается гораздо лучше.
Суточная потребность человека в кальции (в мг)
Мужчины и женщины до 65 лет - 1000
Женщины старше 65 лет - 1500
Мужчины старше 65 лет - 1000-1200
Продукты Содержание в них кальция (мг)
Горох - 115
Фасоль - 150
Соя - 348
Миндаль - 274
Халва тахинная - 827
Халва подсолнечная - 211
Молоко пастеризованное - 121
Молоко стерилизов. 3,2% - 121
Сметана 20% - 86
Творог диетический - 160
Кефир жирный - 120
Кефир нежирный - 126
Йогурт - 124
Молоко сгущенное - 307
Сыр голландский - 1040
Брынза - 530
Семена подсолнечника - 367
Арахис - 85
Кунжут (семена) - 1474
Лук зеленый - 121
Петрушка - 245
Укроп - 223
Яйцо куриное - 55
Сазан - 90
Сельдь жирная - 102
Краб - 99
Креветки - 193
Лещ каспийский - 225
Икра кетовая - 90
Вобла вяленая касп. - 274