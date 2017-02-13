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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меню для укрепления костей
    Опубликовано: 2017-02-13 19:04:22

    Что такое остеопороз – возрастная или врожденная потеря костной ткани – лучше бы и не знать. Но, к сожалению, с этой проблемой сталкивается все больше людей, в основном, женщины. И хотя существуют препараты, замедляющие этот процесс, все же лучше озаботиться своим опорно-двигательным аппаратом заранее и включить в меню определенные продукты в определенных количествах. 

     

    «С точки зрения диетологии наиболее эффективным способом профилактики остеопороза является достаточное употребление продуктов, богатых кальцием, - говорит диетолог Клиники лечебного питания Института питания, Михаил Гурвич. – Это, прежде всего, молоко и молочные продукты, а также зелень – укроп, петрушка, шпинат. 

     

    Еще одно профилактическое средство – витамин D , который способствует лучшему усвоению кальция. Этот витамин образуется при воздействии солнечного света на кожу. Кроме того, он поступает и с некоторыми продуктами питания: жирной рыбой, яйцами, крупяными блюдами. 

     

    Если же вымывание костной ткани уже началось, то ни в коем случае нельзя садиться на вегетарианскую диету, поскольку растительная пища не способна обеспечить нас достаточным количеством естественного кальция. Кстати, кальций, содержащийся в животной пище усваивается гораздо лучше. 

     

    Суточная потребность человека в кальции (в мг) 

     

    Мужчины и женщины до 65 лет - 1000 

     

    Женщины старше 65 лет - 1500 

     

    Мужчины старше 65 лет - 1000-1200 

     

    Продукты Содержание в них кальция (мг) 

     

    Горох - 115 

     

    Фасоль - 150 

     

    Соя - 348 

     

    Миндаль - 274 

     

    Халва тахинная - 827 

     

    Халва подсолнечная - 211 

     

    Молоко пастеризованное - 121 

     

    Молоко стерилизов. 3,2% - 121 

     

    Сметана 20% - 86 

     

    Творог диетический - 160 

     

    Кефир жирный - 120 

     

    Кефир нежирный - 126 

     

    Йогурт - 124 

     

    Молоко сгущенное - 307 

     

    Сыр голландский - 1040 

     

    Брынза - 530 

     

    Семена подсолнечника - 367 

     

    Арахис - 85 

     

    Кунжут (семена) - 1474 

     

    Лук зеленый - 121 

     

    Петрушка - 245 

     

    Укроп - 223 

     

    Яйцо куриное - 55 

     

    Сазан - 90 

     

    Сельдь жирная - 102 

     

    Краб - 99 

     

    Креветки - 193 

     

    Лещ каспийский - 225 

     

    Икра кетовая - 90 

     

    Вобла вяленая касп. - 274 

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